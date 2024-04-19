商品分析：能源及貴金屬備受青睞

近日，美國聯儲局主席鮑威爾意外放「鷹」，表示目前美國勞動力市場強勁，近期數據顯示2%的通脹目標缺乏回落進展，並暗示在情況改善前減息機會仍然不高，或將更久維持當前處逾20年高位的政策利率。

政策信號及市場情緒刺激下，美匯指數本周曾高見106.51，創5個月高位。美債價格加速下跌、孳息率升幅擴大，美國兩年期國債孳息率再破5厘關口，刷新去年11月來高位，10年期美債孳息率保持近5個月高位。

美債務問題支撐金價 同時，全球股市呈現沽壓，亞洲貨幣全面貶值，黃金價格雖受「鷹」派言論影響短暫下滑，但受中東局勢趨緊等因素帶來的避險需求支撐，現貨金價基本持穩，暫於每安士2,400美元關前整固。在當前政治環境及宏觀經濟背景下，相信能源及貴金屬等資產更具吸引力。

首先，目前美國通脹表現頑固，減息預期降溫，美國政府發債融資環境或進一步惡化。政府連年赤字下被迫持續增發國債，今年首季創有史以來最高的季度發債紀錄，達7.2萬億美元，並出現供應過量迹象，導致近期美國財政部國債拍賣遇冷鋒。債息高企下，還債風險趨升，連同發行壓力或加深美國債務問題，形成惡性循環，降低美債吸引力。

中東局勢升溫利油價 其次，中東局勢惡化及美國大選等地緣政治風險推動市場避險需求激增，石油及黃金等大宗商品受惠。中東作為世界主要產油地區，一旦伊朗原油出口受制裁，或是伊朗考慮關閉霍爾木兹海峽，都將對石油運輸及供給造成不利影響，或帶動油價飆升及造成相關資源緊缺。

同時，美國大選或為許多國家帶來潛在政治風險，特別是對基於美元主導的金融體系信任度較低的新興市場與開發中經濟體等，而黃金及貴金屬等作為「去美元化」的避險資產有更多優勢，並或在該等央行加碼購買下獲得持續支撐，不妨留意。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）