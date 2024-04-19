行業剖析：華餐飲企循多方面增競爭力

國家統計局數據顯示，去年內地全國餐飲收入按年增長20.4%至5.3萬億元人民幣，在社會消費品零售總額中增速領先其他種類。去年，內地推出促消費政策，令各地積極展開文旅、展覽演出等活動，帶動餐飲市場快速恢復，假日期間更迎來餐飲消費小高峰。

雖然內地餐飲收入呈現增長趨勢，但整體餐飲市場競爭激烈，企業必須推動品牌知名度及加快連鎖化步伐來提升競爭力。紅餐大數據資料顯示，2022年內地餐飲連鎖化率達到19%，相信未來會進一步提升。

藉連鎖化拓下沉市場 去年內地餐飲企業的門店數量在100家以上的佔比有所增長，其中以小吃快餐及飲品兩大品種在規模化成效較為顯著。另外，去年全國餐飲類的平均城市覆蓋率中以飲品最高，達到3.8%，其次為小吃快餐，達到3.4%，至於西餐在各品類中最低，只有1.2%。

為快速拓展規模，內地餐飲企業積極開放加盟模式，而特許加盟店的經營於各個環節亦趨向標準化，以保障企業品牌形象、食品及服務質素，同時加盟店有助餐飲企業進入下沉市場，增加網絡覆蓋。內地餐飲企業亦積極擴展海外市場，以提升品牌知名度。自中港通關後，不少內地品牌餐飲企業來港開拓市場。

經營方面，為提升吸引力及回購率，餐飲企業亦不斷以各種營銷活動來增加關注度，如與知識產權（IP）聯乘、與其他行業的知名品牌聯乘等，持續推出新產品以增加銷售能力。同時企業亦通過線上線下模式來提升滲透，數碼化已成為企業增加收入、降低成本、提升效率的重要因素，部分餐飲企業深耕線上線下營銷，以推動收入。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠（作者為註冊持牌人士）