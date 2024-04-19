工商舖買賣：灣仔舖傳逾二千萬售 租金回報率4.6厘

核心區地舖做價漸趨平穩，屬「建材段」的灣仔駱克道，市傳有街舖以約2,080萬元連租約易手，租金回報率約4.6厘。

上述舖位為駱克道205至217號立德大廈地下單號舖，建築面積約800方呎，成交呎價約26,000元。現時該舖每月租金收入約8萬元，租期至2025年底，原業主於2018年以約2.5億元連同其他物業一併購入。

消息稱，元朗合益路50至68號美滿樓地下雙號舖，面積約850方呎，以約3,328萬元售出，呎價近40,000元，物業每月租金收入逾6萬元，租金回報率約2.2厘。

嘉湖車位貶值22% 此外，美聯吳錤溱表示，該行代理放售油麻地眾坊街59A-3號舖地下及一樓，單位建築總面積約5,360方呎，其中一樓面積約5,000方呎，業主意向售價約3,720萬元，平均呎價約6,940元。該舖由連鎖健身中心承租，租期至2026年10月，以項目現時租金計，租金回報率約5厘。

另一方面，車位價由高位回落。中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊新近錄得車位蝕讓成交，該屋苑美湖居雙號車位，原先叫價115萬元，最後減價10萬元或約8.7%，以105萬元沽出。原業主於2022年10月以135萬元買入，持貨約一年半，轉手帳蝕30萬元，貶值幅度高達22%。