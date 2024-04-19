The YOHO Hub II 預期下周上樓書

雷霆（右）指，The YOHO Hub II位處北部都會區，享未來發展優勢。左為陳漢麟。

他指，樓市撤辣後效果顯著，旗下推售的豪宅有價有量，中半山帝景園月內已售出19伙，套現逾11億元，平均每伙成交價近6,000萬元，估計第二季樓市仍會維持價穩量升的局面。

御海灣系列連沽5戶 新地代理總經理陳漢麟稱，The YOHO Hub II由第6座及第8座住宅大樓組成，已屆現樓，提供939伙，標準戶型主要屬一房至三房間隔，是YOHO系列最高的住宅項目，高度達169.5米。同系的啟德天璽•海，上月開售至今已售出42伙，套現近27億元，平均每伙成交價約6,400萬元。

同系屯門御海灣兩期項目昨連沽5伙，成交價562.96萬至1,040.77萬元，共涉4,408.94萬元。天水圍Wetland Seasons Bay第3期以389.76萬元售出6A座1樓C1室，實用面積268方呎，呎價約14,543元。