南區新盤重推 入場費368萬

價單所見，50伙單位最新折實平均呎價約21,283元，較去年6月首推時約26,862元低約21%。該批單位現時可享32%基本折扣，其中10伙有額外7至9.75%的按揭利息津貼折扣。經調整後，折實價最高至708.7萬元，折實呎價約17,990至22,498元。

弦岸最多減價31%吸客 是次修訂實際減幅介乎約19至31%，減幅最大的單位亦是入場戶，為5樓C室，實用面積205方呎，以開放式間隔，可享41.75%折扣，折實價368.8萬元，折實呎價約17,990元，較近一年前折實價531.9萬元，低163.1萬元或約31%。

資料顯示，項目曾於去年6月8日推出首張價單，安排同月24日首輪發售25伙，並一度傳出上調代理佣金催谷銷情，最終開售前一晚煞停賣樓。事實上，今年內先後有多個市區單幢盤劈價重推。包括長沙灣喜‧揚增折扣至逾28%，變相減價約兩成。長沙灣佳悅增折扣率至33%，變相劈價最高達三成。

SEASONS PLACE售價新高 此外，會德豐地產的將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，首輪銷售今日下午截止認購。同系列SEASONS PLACE昨以1,260.8萬元新高價，售出第3B座66樓A室頂層連天台三房戶，呎價約18,959元。