南區新盤重推 入場費368萬
撤辣效應減弱，發展商鬥快出貨，不惜減價搶客。曾於開售前煞停賣樓的莊士中國(00298)旗下鴨脷洲弦岸，昨修訂價單，將最高折扣率16%，大幅上調到32至41.75%，個別單位變相減價約三成，開放式單位最新折實價368.8萬元起。
價單所見，50伙單位最新折實平均呎價約21,283元，較去年6月首推時約26,862元低約21%。該批單位現時可享32%基本折扣，其中10伙有額外7至9.75%的按揭利息津貼折扣。經調整後，折實價最高至708.7萬元，折實呎價約17,990至22,498元。
弦岸最多減價31%吸客
是次修訂實際減幅介乎約19至31%，減幅最大的單位亦是入場戶，為5樓C室，實用面積205方呎，以開放式間隔，可享41.75%折扣，折實價368.8萬元，折實呎價約17,990元，較近一年前折實價531.9萬元，低163.1萬元或約31%。
資料顯示，項目曾於去年6月8日推出首張價單，安排同月24日首輪發售25伙，並一度傳出上調代理佣金催谷銷情，最終開售前一晚煞停賣樓。事實上，今年內先後有多個市區單幢盤劈價重推。包括長沙灣喜‧揚增折扣至逾28%，變相減價約兩成。長沙灣佳悅增折扣率至33%，變相劈價最高達三成。
至於透過增加回贈優惠吸客的英皇國際(00163)香港仔澄天，昨再沽一伙一房戶，一周內售3伙，共涉1,603.84萬元。最新售出單位為22樓F室，實用面積325方呎，成交價581.5萬元，呎價約17,892元，
SEASONS PLACE售價新高
此外，會德豐地產的將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，首輪銷售今日下午截止認購。同系列SEASONS PLACE昨以1,260.8萬元新高價，售出第3B座66樓A室頂層連天台三房戶，呎價約18,959元。
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