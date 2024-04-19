公居屋成交：麗晶三房470萬售 7年低位

整體樓市表現未如理想，資助房屋都明顯跌價。九龍灣居屋麗晶花園自由市場三房戶，於撤辣後接連失守「5球」，最新成交價跌至470萬元，料為屋苑同類戶型約7年低位。

白居二客250萬購榮輝 利嘉閣鮑允中表示，該盤4座低層D室，實用面積約538方呎，叫價約548萬元，減價78萬元易手，成交呎價約8,736元。繼上月一個三房單位以480萬元售出後，同類售價再次低於500萬元。資料顯示，該類戶型做價對上低位於2017年3月錄得，當時2座中低層E室，實用面積約540方呎，以450萬元易手。

近期未補價第二市場交投活躍，錄得多宗白居二買家入市個案。該行周雪雯指出，粉嶺居屋榮輝中心3座低層E室，實用面積約419方呎，兩房間隔，獲該類買家以約250萬元承接，呎價約5,967元。她補充，上址售出後，屋苑還有約6個放盤，入場價約360萬元。

此外，大圍居屋美松苑有白居二買家購入屋苑減價貨，中原黎宗文稱，單位為B座中層2室，實用面積約554方呎，三房間隔，減價約38萬元，以430萬元易手，呎價約7,762元。

至於新界公屋單位繼續「1字頭」有交易。祥益黃文樂稱，屯門良景邨良賢樓中層2室，實用面積約443方呎，一房間隔，由白居二客以約175萬元購入，呎價約3,950元。