鐵路盤平價成交湧現

新港城兩房賣358萬 德福呎價見9字頭 本港二手樓價重返撤辣前低位，即使鐵路站上蓋的私人屋苑，近日都湧現平價成交。馬鞍山上車指標項目新港城，有兩房單位成交價跌至358萬元，創屋苑近8年新低，貼近同區居屋價。九龍灣德福花園兩房戶，近日成交呎價再現「9字頭」價位。

世紀21奇豐張翠珊表示，上述為新港城C座低層6室，實用面積約321方呎，望內園景，屬遺產物業，叫價430萬元，放盤約3星期，減價72萬元後售出，呎價約11,153元，低市價約10%。資料顯示，屋苑於2016年8月曾錄一宗樓價320萬元登記，為對上低位。

東九龍屋苑呎價繼續低於萬元。香港置業陳子麟指，德福花園P座極低層戶，實用面積約517方呎，放盤約5個月後，減價40萬元，區內客以約510萬元購入，呎價約9,865元。資料顯示，同室高層單位2022年最高曾售725萬元。

薈藍300萬沽 3年貶值37% 中原李建華稱，荃灣環宇海灣5座中層C室套三房戶，實用面積約722方呎，叫價905萬元，減價83.2萬元，以821.8萬元成交，呎價約11,382元。據了解，成交呎價重返2017年水平。

後市難望回升，近年高位入貨的「苦主」紛紛蝕讓離場。資料顯示，青衣薈藍一個高層開放式單位，實用面積約215方呎，以300萬元登記轉售，屬項目首宗二手成交，呎價約13,953元。原業主持貨不足3年，帳面貶值約37.5%或約180萬元。

元朗40%要蝕 原築輸104萬 元朗本月二手買賣中佔約40%要損手。中原王勤學指，元朗原築1座中層E室兩房戶，累減34萬元，以486萬元沽出，呎價約10,824元，約3年帳面蝕104萬元，單位貶值近18%。美聯陳鋒稱，同區錦田北爾巒茵娜大道5座高層A室套三房戶，議價後以845萬元成交，呎價約10,917元，約6年帳蝕153萬元。

該行劉志偉表示，奧運站柏景灣6座中低層F室兩房戶，上車客以845萬元購入自住，呎價約18,133元，原業主持貨逾4年，帳面蝕約85萬元。

撤辣後部分業主加快損手出貨。中原吳家威指，東涌東環6B座中層1室，實用面積約484方呎，套兩房間隔，今年3月放盤，減價42萬元後，獲同區投資客以548萬元承接，呎價約11,322元，低市價約4%。原業主持貨約4個月，帳蝕31萬元，物業貶值約5.4%。

二手市場低價買賣