簡訊一覽
●特步國際(01368)公布，「特步」主品牌上季零售銷售按年錄得高單位數增長，增幅不及前一季的「超過30%」或去年首季的「約20%」，零售折扣水平為七至七五折，跟去年首季及末季相若，渠道存貨周轉為4至4個半月，跟去年全年相若。
●「信資通」4月26日開始提供服務，市民可每12個月向每家個人信貸資料服務機構免費索取一份信貸報告，了解個人信貸狀況。
●靈寶黃金(03330)擬配售最多2,691.68萬股，相當於經擴大股本約2.16%，每股配售價3.02元，較周三收市價折讓16.11%，料淨籌最多7,930萬元，以採購金精礦用作生產金條。
●六福集團(00590)公布，截至3月底止第四財季整體零售值按年升5%，超越疫情前2019年同季逾五成，期內零售收入按年升12%，但港澳同店銷售按年跌4%，內地按年跌10%。
●理想汽車(02015)昨發布家庭5座豪華SUV（運動型多用途車）理想L6，分Pro、Max兩款，全國統一零售價分別為24.98萬元人民幣及27.98萬元人民幣，本月開始交付。
●澳洲3月份失業率回升0.1個百分點至3.8%，但低過市場預期的3.9%。澳元兌美元曾升0.35%，高見64.57美仙。
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