股壇MasterMind：恒指次季難升 宜避中資科技車股

信誠證券聯席董事張智威（Alvin）昨於《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」表示，港股近日調整，與美國減息步伐不似預期，以及中東局勢緊張有關，但他認為市場已反映相關利淡因素，港股短期可望反彈。惟他預料港股第二季繼續只有波幅、無升幅，最終會還原基本步，恒指料於16,500點上落。

美國總統拜登在競選活動中，揚言有意大幅增加中國進口金屬關稅，惟一眾金屬股仍強勢。張提到今年是美國大選年，美國總統候選人打中國牌，中美摩擦增加屬市場意料之內；此外，內地鋼材市場早已出現變化，產品主要內銷或出口至中東、東歐或東盟等，美國則不多，即使美國有意徵關稅，對他們的業務影響亦不大。他指反而要小心科技股、電動車股、藥股，比較容易成為中美摩擦的風眼。

實金值博過金礦股 近期黃金價格上升，張指主要與各國央行買金有關，例如中國已連續17個月增持黃金儲備，但金價短期升得太急，已達每安士2,300、2,400美元水平，加上中東地緣政治局勢降溫，預計金價往後升幅會減慢。至於金礦股輪流高位配股，後市走勢點睇？他指向來主張投資者買實金，較金礦股好，始終一旦金礦股供股、配股，中長線恐不利股價。

另外，中國商務部等14部門早前印發《推動消費品以舊換新行動方案》，利好內需股？張指內地穩經濟，谷內需政策方向不會變。他指目前最值博是旅遊股份，可憧憬五一長假期帶動業績。

想知道張智威更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。