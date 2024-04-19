絲絲講場：周大福趁95周年轉型 5年內翻新所有門店

改用全新品牌標誌 副主席鄭志雯（Sonia）話，顧客喜好瞬息萬變，適應唔夠，要引領市場潮流先得，所以重新定義品牌形象。雖然公司喺香港同內地有成7,000幾間門店，要全線翻新真係要啲時間，但第一間「新形象門店」今年第三季就會喺香港中環皇后大道中嘅核心地帶同大家見面，面積約2,880方呎，而內地首家會喺上海南京東路嘅核心零售地段，更有成5層樓咁高、約8,600方呎咁大，預計出年年初開幕。

同時，周大福會推出面向消費者嘅全新品牌標誌，話既體現到悠久嘅歷史，又彰顯朝氣蓬勃嘅形象、具前瞻性嘅特質，並會有全新嘅企業同品牌網站。不過，據絲絲了解，新Logo並唔係話「告別紅色」，紅色仲係周大福主要品牌顏色，適當情況下仍會用紅色標誌。

Anyway，周大福強調「品牌轉型旅程」會繼續堅定弘揚中國傳統文化，尋日同場加推周大福「傳福」系列，靈感源自熱情嘅紅色調同「福」字嘅吉祥象徵，珠寶飾品以天然美鑽與一抹時尚紅色為當中元素。副主席鄭志恒（Conroy）強調，為中國文化感到驕傲，要將其精髓融入產品設計，並且要積極連繫新一代顧客。絲絲就希望，新嘅品牌形象能夠盡快傳遞到股價上面啦！

余絲韻