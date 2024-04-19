思捷重組歐業務 曾飆34%
思捷環球(00330)昨開市前發公告，指公司擬夥私募股權集團重組歐洲業務，並在周三收市後就潛在投資及合作，與國際私募股權集團訂立無法律約束力的諒解備忘錄，將成立一家特殊目的公司，管理及經營集團歐洲業務。消息刺激思捷股價昨最多狂飆34.14%，尾市升幅收窄至15.61%，收報0.237元。
擬與新夥伴重塑品牌
據公告，思捷稱，意識到公司先前的品牌方向未達到預期結果，所以決定與新合作夥伴開始重塑品牌的旅程，並指潛在投資及合作與集團的增長及重組戰略一致。一旦落實，將能夠專注於關鍵的戰略市場（包括北美市場及亞洲市場）及未來發展。同時，公司預計將從潛在協同效應中獲得實質性優勢，而且可繼續從該品牌的歐洲經營業務中獲益。
思捷亦就協議作出排他性承諾，自諒解備忘錄之日起至今年5月31日（德國時間）或雙方書面協定的有關較後日期，不會就公司歐洲業務或公司歐洲附屬公司與任何第三方進行或繼續進行商討或磋商等。潛在投資及合作須待進一步盡職調查及簽立最終交易協議後方可落實。
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