思捷重組歐業務 曾飆34%

擬與新夥伴重塑品牌

據公告，思捷稱，意識到公司先前的品牌方向未達到預期結果，所以決定與新合作夥伴開始重塑品牌的旅程，並指潛在投資及合作與集團的增長及重組戰略一致。一旦落實，將能夠專注於關鍵的戰略市場（包括北美市場及亞洲市場）及未來發展。同時，公司預計將從潛在協同效應中獲得實質性優勢，而且可繼續從該品牌的歐洲經營業務中獲益。