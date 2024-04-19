全球經濟信心升 營運成本仍存憂

高息影響 港退休開支每月增千元 特許公認會計師公會（ACCA）和管理會計師協會（IMA）公布今年首季《全球經濟狀況調查報告》（GECS），受中國以至全球經濟環境改善等多個因素帶動，信心指數結束連續3季的跌勢而回升。不過，業界對營運成本增加的憂慮，在連續5季放緩後有所反彈，反映全球主要央行在實施任何貨幣寬鬆政策時還須保持謹慎。隨着高息環境或持續，退休人士每月花費更有增無減，新一份「香港退休開支指數」調查顯示，每月退休人士支出大增近千元至14,687元。

ACCA及IMA在今年2月下旬至3月上旬進行調查，訪問了共644名來自全球各地的ACCA和IMA會計師。綜觀各地首季的信心指數，雖然尚未重返去年首季水平，但大多數會計財金界人士明顯對經濟前景樂觀。

亞太信心指數增幅最勁 若按地區劃分，只有中東地區的信心按季略有下降，尤其以亞太地區信心指數的升幅是各地區中最勁，為有紀錄以來第三大增幅。全球經濟及製造業環境改善，中國撇開房地產行業的首季經濟數據強勢，日本有望擺脫長年通縮，都進一步加強亞太區信心。但由於信心指數的震動波幅較大，升幅能否在第二季維持，仍有待觀察。

北美地區信心持續改善，整體指標向上，可能反映會計界人士對美國經濟增長的樂觀情緒日益增強，甚至連金融市場對今年原預期的減息幅度，亦已有所調整。惟普遍地區對營運成本增加仍存在擔憂，即使北美和西歐地區等已開發經濟體對成本的憂慮略為紓緩，但仍處於較高水平，而非洲、亞太和南亞地區的成本擔憂明顯加劇。

報告顯示，上季全球對營運成本的憂慮仍低於2022年第三季的高峰，但全球的財務總監（CFO）擔心營運成本增加的比例從61%上升至71%，遠高於調查報告開展以來的中位數。整體而言，全球經濟增長料有所改善，但全球經濟依然面臨許多風險和挑戰，預計2024年的經濟增長將低於長年平均水平。

退休港人跨境交通使費急漲 身處香港這個國際金融中心，經濟復甦壓力及生活成本攀升，對退休人士同樣息息相關。昨日香港財務策劃師學會公布「香港退休開支指數」，由2022年的118.8點升至2023年的127點，每月真實退休開支亦由2022年的13,765元，增加922元至14,687元。該會主席謝汝康指，退休開支一如預期有所上升，每月支出超過1.5萬元的高消費群退休人士，每月支出更急升近3,000元，高達23,671元。

調查顯示，退休人士支出最大增幅，來自旅遊及跨境交通開支。中港兩地通關後，港人往返內地頻繁，有63%的受訪退休人士曾於去年到訪內地，當中約24%至少每3個月到大灣區內地城市一次，以深圳最受歡迎。消費金額上，每次平均花費達1,350元人民幣。

各地會計界首季信心指數變化