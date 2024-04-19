Google又炒人 重組財務部 涉遷海外

醜聞不斷的Google又宣布裁員，並將部分職位轉移到海外，惟未知實際受影響人數，只知道涉及「大量」員工。據悉此次解僱並非全公司範圍，受影響的員工將可申請內部職位。值得留意的是，Google和其他科技企業今年已進行一系列裁員，如今再裁，加劇了人們對經濟不確定的擔憂。

該公司的發言人表示，本次一小部分受影響的職位將需要移到公司投資中心，包括芝加哥、亞特蘭大、印度和都柏林。又稱：「從2023年下半年到2024年，集團許多團隊都做出改變，以提高效率、更好地工作、消除層級並將資源調整到最重要的產品優先事項。」

該企財務總監Ruth Porat於一份備忘錄中表示，公司正在重組其財務部門，包括裁員和搬遷，將資源用於支援人工智能（AI）投資。行政總裁Sundar Pichai在今年1月已向員工預告，2024年會持續進行裁員，但當時未有具體說明哪些團隊會受影響。

Layoffs.fyi數據顯示，自2023年5月以來，AI已導致4,600個工作崗位流失，今年迄今為止，159家科技公司已裁員近41,800名員工。

電動車商Rivian再裁員 另外，電動車製造商Rivian亦剛宣布今年第二輪裁員，本次將裁減約1%人手，為要在電動車需求普遍放緩的情況下降低成本。公司發言人形容這是一個艱難決定，但對於支持公司在年底前實現正毛利率的目標而言，是一個必要決定。

今年2月Rivian便曾宣布裁減10%人力，當時該公司預估2024年電動車產量將與去年持平、遠低於市場預期，令投資者感到非常失望。