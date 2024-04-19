台積電首季多賺9%

展望次季生意增34% 料今年AI收入佔比翻倍 受惠晶片需求復甦，亞洲股王、全球最大晶圓代工廠台積電首季業績勝市場預期，收入按年增長16.51%至5,926.44億元新台幣，純利按年增長8.93%至2,254.85億元新台幣，為事隔3季再次恢復按年增長。

台積電繼續看好人工智能（AI）帶動的高效能運算晶片需求。總裁魏哲家預測，今年AI晶片佔公司收入的比例將會翻倍，並且到2028年時佔比將達到20%。若單論金額計，未來5年AI相關收入的年均複合增長率將會達到50%。

魏哲家預期，下半年的業績會有更大程度的改善。該公司指引本季收入介乎6,330.8億至6,589.2億元新台幣（假設每美元兌32.3元新台幣），以中位數計相當於按年增長34.34%，好過市場預期；毛利率51至53%。該公司亦維持全年資本開支280億至320億美元的目標。

削半導體行業增長預測 話雖如此，台積電對於整體行業的展望其實不如先前樂觀，除了下調今年半導體行業市場增長預測至不足10%之外，把晶圓代工這個細分行業的增長預測從原先的20%，下調至不足20%（mid to high teens）。在AI需求強勁、手機市場穩步復甦的情況下，台積電維持自身全年收入增長高於兩成（low to mid twenties）的預測，意味着其仍有信心跑贏大市。台積電的美國預託證券（ADR）周四早段曾挫6.27%。

財務長黃仁昭透露，下調晶圓代工行業增長預測的原因之一，在於車用半導體晶圓代工需求比今年初時的預期更疲弱。而除了與終端客戶相關的疲軟外，他提到此前台灣地震帶來的影響。雖然地震未有造成設備損壞，但仍然導致一些晶圓報廢，料將拖累本季度毛利率0.5個百分點。另外，4月起的台灣電費加價，也會在本季內對毛利率產生0.7至0.8個百分點的負面影響。

3納米成本高礙毛利率 值得留意的是，作為新技術的3納米製程一如以往地在量產初期成本較高，同樣不利於毛利率表現。黃氏提到，為滿足客戶需求，公司把部分原先用於生產5納米製程的設備，改為生產3納米。隨着下半年3納米製程的收入佔比繼續提高，對毛利率的負面影響會擴大到3至4個百分點（上半年則只有兩到3個百分點）。惟他強調，對於實現53個百分點以上的長遠毛利率目標仍抱有足夠信心。

台積電上季晶圓代工

收入分布