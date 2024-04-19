穆迪下調中海龍湖信貸評級
該機構解釋，下調中海的發行人評級，是反映在內地房地產市場長期低迷下，該企信用指標不太可能恢復到適合其先前評級的水平。展望改為「穩定」，因預期該企的強勁流動性可穩定其信用指標。與此同時，穆迪亦下調了6家由中海全資擔保，以及擔保的旗下公司所發行的無擔保優先債券評級，由「Baa1」下調至「Baa2」。
龍湖方面，其高級無抵押債務評級亦遭穆迪由「Ba2」降級至「Ba3」，因該企的信用指標和流動性緩衝，料在未來一至兩年繼續走弱，以及於房產行業長期下滑背景下，估計龍湖對有抵押融資的依賴將會增加。
金管局副總裁阮國恒昨稱，內房問題未完全緩解，港銀有機會再作撥備，不良貸款比率有上升壓力，但認為內房整體風險仍可控。
世茂附屬獲大股東增持4%
至於遭建銀亞洲入稟清盤的民企世茂集團(00813)，其發行的一筆美元債券價格近日顯著受壓之外，間接附屬A股上海世茂股份公布，實控人許榮茂控制的控股股東峰盈國際或一致行動人去年5月底至昨日期間，通過上交所系統增持A股總股本的4%，涉約1.66億元（人民幣‧下同），將繼續增持至計劃期限5月底為止。
另內媒數據顯示，佳兆業（深圳）有限公司在內地新增兩則被執行訊息，執行規模合計約9.1億元，目前累計被執行金額或逾255億元。雅居樂集團(03383)等多間企業亦新增一則被執行人訊息，執行規模約2.9億元，雅居樂現存5條被執行人訊息，被執行總金額逾15億元。
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