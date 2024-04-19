穆迪下調中海龍湖信貸評級

該機構解釋，下調中海的發行人評級，是反映在內地房地產市場長期低迷下，該企信用指標不太可能恢復到適合其先前評級的水平。展望改為「穩定」，因預期該企的強勁流動性可穩定其信用指標。與此同時，穆迪亦下調了6家由中海全資擔保，以及擔保的旗下公司所發行的無擔保優先債券評級，由「Baa1」下調至「Baa2」。