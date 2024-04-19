港貨櫃碼頭排名跌出10大

吞吐量連挫7年 轉口港地位受威脅 曾經是全球最繁忙的香港貨櫃碼頭，目前已風光不再，在國際航運分析機構Alphaliner的最新統計之中，跌出全球10大最繁忙港口之列，被杜拜的傑貝阿里追過，並且香港貨櫃碼頭的吞吐量在過去7年連續下跌，去年處理20呎標準箱的數量1,434.2萬個，按年減少14.1%，跟2019年比更少了21.6%，兩種跌幅均為前15大港口最嚴重。分析員指出，這是由多項結構性因素造成，短期內都難以逆轉。

上海港口連續14年居首 上海繼續位列榜首，連續14年榮膺全球最大貨櫃港口，去年吞吐量約4,915.8萬個標準箱，按年增長3.9%。排第二及第三位的分別是新加坡及寧波舟山，錄得3,901.2萬個及3,530萬個標準箱，按年增長4.6%及5.8%。

香港貨櫃碼頭曾連續11年蟬聯全球港口貨櫃吞吐量榜首，但過去10多年一直萎縮，即使是一河之隔的深圳，去年也處理近3,000萬個標準箱。

有本港海運業業內人士指出，以往香港以轉口港見稱，但隨着內地港口數目愈來愈多，內地製造貨物都直接由原產地附近的港口運出。另外，不少地區政府都資助其港口，大大降低貨櫃處理費用，令香港難以競爭。

本港港口的國際地位未來可能會繼續下降，因為今年初3大航運聯盟中，2M的馬士基（Maersk）、THE的赫伯羅特（Hapag-Lloyd）擬明年2月起另籌「雙子星」（Gemini）聯盟，將把亞洲一些目前重要的貨物門戶降級為集貨港口，香港也將不再是一個門戶，貨物將被運送或集貨至深圳的鹽田等。

Rhenus Logistics北美總監Stephanie Loomis更稱，已記不起上次託運人詢問香港是幾時，各人都只見到深圳、鹽田，「香港是做空運，與北京及天津一樣，香港將是做空運，僅此而已。」本地港口業人士亦謂，香港附近的工廠都生產高附加值產品，且交貨期短，故多使用空運。

另方面，國際速遞公司DHL Express香港委託生產力促進局進行獨立調查的「DHL香港空運貿易領先指數」（DTI）顯示，整體空運指數2024年第二季上升3.2點至39.2點，入口及出口/轉口指數均上升，分別錄得41.6點及37.7點。

機場尚未重回世界前10 儘管數據反映經濟前景不明朗下，空運表現仍較疲弱，但整體空運情況預計於2024年第二季錄得適度改善，結束自去年第三季以來的跌勢。為應對持續的紅海事件，大約四成的用家於今年第一季按不同程度把貨運由船運轉為空運，而他們亦預期今季情況相若。

國際航空運輸評級機構Skytrax公布《2024年世界最佳機場》排行榜，香港國際機場排名跳升22位，但只排第11，跟疫情前2019年排第5仍有距離。新加坡樟宜機場的冠軍寶座被卡塔爾多哈的哈馬德國際機場奪去，跌落第二。

去年全球15大最繁忙港口