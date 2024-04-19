恒指倒升 瑞銀憂中東衝突籲買高息股
港股周四跟隨內地A股做好，恒生指數早段跌45點後即拗腰倒升最多255點，收市升134點，報16,385點；國企指數升54點，報5,803點；科技指數升16點，報3,356點。港股總成交額約953億元，港股通淨買入66.37億元。
農行攜程前景獲看好
摩根大通則稱，中東危機升級會擾亂供應鏈，限制運力，而貨櫃運輸需求優於預期有利即期運費復甦，調低東方海外國際(00316)目標價至145元之際，不改「增持」評級。
港交所開發衍生品平台
另外，香港交易所(00388)宣布開發領航星衍生產品平台（ODP），預計2028年推出，以提升衍生產品業務的競爭力；它以模組化方式建設，方便日後增加新產品、提升市場微結構及引入其他功能；為客戶增強交易及結算功能，如支援接近24小時交易、新增買賣指令類別、設計切合業界所需的界面、改良測試和連接體驗；並提供具資本效率的風險管理工具，如採用風險價值（VaR）模式去配合國際結算市場的慣例。
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