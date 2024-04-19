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恒指倒升 瑞銀憂中東衝突籲買高息股

港股昨日做好，總成交額約953億元。（中新社圖片） 港股昨日做好，總成交額約953億元。（中新社圖片）
港股昨日做好，總成交額約953億元。（中新社圖片）
港股周四跟隨內地A股做好，恒生指數早段跌45點後即拗腰倒升最多255點，收市升134點，報16,385點；國企指數升54點，報5,803點；科技指數升16點，報3,356點。港股總成交額約953億元，港股通淨買入66.37億元。
農行攜程前景獲看好
瑞銀分析中東衝突對中國股市的潛在影響，包括波動加劇、增加企業成本、改變息口預期，儘管看好中國股票，但建議以高息股為核心，首選股保留騰訊控股(00700)、百勝中國(09987)、快手(01024)等，加入農業銀行(01288)及紫金礦業(02899)的A股和攜程(09961)，剔出安踏體育(02020)和蒙牛乳業(02319)，及中國中免(01880)A股。
摩根大通則稱，中東危機升級會擾亂供應鏈，限制運力，而貨櫃運輸需求優於預期有利即期運費復甦，調低東方海外國際(00316)目標價至145元之際，不改「增持」評級。
提到收息股，歐盟批准長江基建(01038)夥長實集團(01113)收購北愛爾蘭最大配氣網絡Phoenix Energy。大和相信，計及股息率，長建估值較內地燃氣分銷商吸引，如上半年能完成一宗大併購，今年起每股派息有上升空間。
港交所開發衍生品平台
另外，香港交易所(00388)宣布開發領航星衍生產品平台（ODP），預計2028年推出，以提升衍生產品業務的競爭力；它以模組化方式建設，方便日後增加新產品、提升市場微結構及引入其他功能；為客戶增強交易及結算功能，如支援接近24小時交易、新增買賣指令類別、設計切合業界所需的界面、改良測試和連接體驗；並提供具資本效率的風險管理工具，如採用風險價值（VaR）模式去配合國際結算市場的慣例。
阿里減持雲音樂套1.9億
阿里巴巴(09988)繼續減持非核心資產，旗下淘寶中國周三減持網易(09999)旗下雲音樂(09899)220萬股，套現逾1.91億元，持股降1.03個百分點至8.32%。雲音樂昨逆市跌2.63%。
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