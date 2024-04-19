積金首季91億湧美股 中港股失30億

近年港股表現低迷，令無數投資者失望，繼而影響了打工仔的強積金部署。專注強積金表現的研究機構積金評級表示，今年首季流入美國股票基金的金額達91.6億元，是該類基金5年以來季度平均淨流入（21.3億港元）的4倍以上，亦是有紀錄以來最大的一季，中港股票基金則錄資金淨流出30.6億元。

半月人均輸$3608 積金評級主席叢川普表示，去年有多隻美股基金推出，加上美股表現強勁及本地股市表現持續令人失望，似乎都令強積金成員轉移投資美股。惟他認為這不一定是好事，因為強積金成員應專注於長線及多元化投資，而不是在一個非常集中的市場中追逐短期回報。

另一家強積金顧問機構GUM的數據亦印證了上述觀點。截至4月15日止半個月，整體強積金下跌1.4%，人均損失3,608元，其中美股基金跌幅較大，跌3.5%，反而港股基金輕微上升0.1%。整體而言，4月上旬股票、混合資產及固定收益基金指數全線下跌，形成了所謂的「股債雙殺」。