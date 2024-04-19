華再掟美債 持倉剩7750億美元15年低

中國的美國國債持倉規模2月再下降227億美元，僅餘7,750億美元，為2009年3月後新低。專家相信，數據反映中國分散外匯儲備投資，近期還有捍衞人民幣匯率的考量。

根據美國財政部的「海外居民長期證券持有報告」，2月份內地的美國國債「估值變動」為負82.79億美元，連續兩個月為負，即持有美債的帳面損失，考慮到具標指性的美國10年期國債孳息率2月升逾0.3厘，持倉債價下跌相當合理。

海外美債需求強勁 然而，「估值變動」旁邊「淨銷售」為負131.54億美元，連續4個月為負，涉525.8億美元，過去12個月以來（計及個別月份的「增持」）累計981.99億美元，即「沽貨」比「價跌」更能解釋持倉餘額下跌。截至今年2月底止兩年累跌25.98%，期間西方全力金融制裁俄羅斯，還有美國急步加息。

不過，2月底海外持有美國國債餘額又創新高，涉逾7.96萬億美元，官方跌0.74%，即民間買美債需求相當之強。月內日本和法國分別增持247.27億美元及113.59億美元，英國亦增持了45.38億美元，期末美國國債持倉餘額分別升至11,679億美元、2,840億美元及7,008億美元。

事實上，美國財政部拍賣流動性較低的20年期國債，中標息率為歷來次高的4.818厘，一樣獲超購1.82倍，反映海外需求的「間接競標者」獲發74.7%，比例為去年2月以來最高。

ING銀行大中華區首席經濟學家宋林亦認同，2月份債價下跌不能完全解釋內地的美國國債持倉餘額減少，必定有減持，但人民幣貶值壓力上月更為明顯，所以不排除3至4月繼續減持，可能是取得入市干預所需的美元流動性。況且中國近年也一直調整外匯儲備結構，中美貿易戰開打的2018年以來，中國外匯僅累增約2.6%，可是黃金累漲逾倍，同時美國國債減少三分之一，但相信不至於從在目前水平再顯著大跌。

每百港元或見91人幣 匯率方面，他相信，儘管美國經濟活動和通脹數據超預期，使聯儲局不斷放「鷹」，但今年減息機會仍大，而美息變動往往快於內地息口，所以減息會紓緩中美息差引致的人民幣貶值壓力，預計年底重上至7.12兌每美元（相當於每百港元兌91.28元人民幣）。

另外，中國國家外匯管理局副局長王春英表示，境外機構投資內地境內債券近期明顯增加，今年至今淨增持416億美元，3月低持倉量佔境內債券託管理2.6%，比去年底高0.2個百分點，又說正研究拓展債券通更多應用場景。

中國的美國國債持有金額