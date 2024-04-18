港金融業吊鹽水 急求變革須進取

香港金融業景氣長年呆滯，至今股市尚處低位，新股市場冷清，缺乏企業融資大宗交易，這樣下去，靠賺取佣金的經紀連維生都成問題，企業融資市場愈做愈縮，難以養活業界，機構迫於無奈就只有縮皮裁員，風險外溢到其他經濟環節，難免會拖累經濟復甦。要知道，金融業是香港的經濟命脈，一業興，百業旺。既然過去的增長模式不再行得通，港府得設法求變，並盡快體現新戰略的績效，振興行業景氣，穩定市場信心，否則這樣積弱下去，競爭力難保。

國際金融中心的興衰，資本市場表現大概可說明。港股從2018年高位反覆回落，社會動盪、3年疫情都是重大傷害。不過，去年初兩地都走出疫情，香港經濟經歷了一年復甦，表現卻未盡人意，非但中國資產估值持續低迷，企業融資亦未見活躍。企業上市都不會落腳估值低迷的港股，結果新股市場依舊冷清。沒有新錢流入，港股繼續在低位區間上落，靠北水撐場。眼前香港這個國際金融中心難言處於良好狀態，對業界而言，更是日子一天比一天難過，缺乏大宗交易的投資銀行不斷縮減經營規模，總不能說成是景氣改善下的現象吧。

當要接受，過去乘着中國資產投資氣氛在國際金融市場炙手可熱，錢不斷主動湧入香港尋求投資機遇，讓香港金融業坐着也能賺到盆滿缽滿的盛景已一去不返。取而代之，歐美資金轉場下，香港得尋求更多非美資金參與，故要拓展與東盟、中東等來往，惟這無法在短期內彌補到歐美資金缺口，但也只能緊跟國家策略，努力深耕。同樣重要的，香港加快強化面向大灣區的金融服務，重建可靠而可持續的資金流和客源，那吸引其他海外新客戶就自然會變得事半功倍。

此外，內地在綠色經濟和創新科技方面的發展都十分之快，也須大量資金支持發展，香港得嘗試有系統地發展這方面的企業客源，建立估值體系，爭取綠色及數碼行業資產估值的定價權，以吸引世界各地的綠色企業落戶香港。過去阿里巴巴、騰訊的科網股熱潮、藥明等的生化醫藥股熱潮，都是由零起步，經營出雄霸亞洲的板塊規模。政府得不斷革新上市規例等市場基建，主動籌劃更多相關的大型活動、針對性提供更大的營商便利和市場資訊，吸引相關企業來港拓展業務，建立新的企業客源，為新股市場開闢出路。

近日香港監管部門批准虛擬貨幣現貨交易所買賣基金的做法，算是一種嘗試，在把好監管大關的前提下，朝數碼經濟相關的金融服務領域多作創新之舉實不可少，也是香港本就不輸蝕，得趕緊搶佔份額，主導市場發展。

香港國際金融中心地位眼前的考驗前所未有，是否一如過往穩如磐石，不是財金官員們說了算，而是靠市場績效來說明。同樣地，香港繁榮非靠喊口號、自說自話就能重現。如何落實求變、求新的要求，推動改革再創經濟高峰，誠然是當務之急。港府得拿出戰略方案，高效行動以盡快取得成效，畢竟老本都有耗盡時，時間並不等人。