二手淪陷：北角樓賣新界價 呎售八千三逾10年低

二手樓價繼續淪陷，北角百福花園兩房單位劈價近90萬元後售出，成交呎價僅約8,356元，料屬該盤逾10年前價位，貼近新界西北呎價水平。

世紀21日昇蔡嘉駿表示，屋苑百祥閣高層G室，實用面積約590方呎，叫價580萬元，減價至493萬元售出，累積減幅約15%。

淘大7載虧損65萬 上車盤都要蝕讓吸客。香港置業胡國安指，牛頭角淘大花園L座中層1室，實用面積約356方呎，原則兩房改一房，放售後約兩個月，以455萬元成交，呎價約12,781元，約7年帳面虧損約65萬元。

中原黎宗文稱，沙田偉華中心3座中層F室兩房戶，實用面積約358方呎，叫價約620萬元，4月減至590萬元，用家最終以580萬元承接，呎價約16,201元，約6年帳面貶值約13.4%。

部分買家見價跌重新上車。利嘉閣鄧達榮表示，將軍澳清水灣半島5座中層H室三房戶，實用面積約608方呎，獲數年前已賣樓「落車」的買家，以718萬元再度入市，成交呎價約11,809元，原業主持貨約4年，帳蝕94.5萬元或約11.6%。

中原廖忠堅指，觀塘凱滙2座高層D室一房戶，實用面積約462方呎，叫價860萬元，議價後以778萬元成交，呎價約16,840元，5年多帳蝕32萬元。

柏蔚山銀主盤貶25% 銀主鬥低價搶客，該行林龍南表示，北角柏蔚山3座中層E室，套三房間隔，以銀主盤形式放盤，叫價2,000萬元，放盤約一個月，減價300萬元，以1,700萬元成交，呎價約19,384元，失守兩萬元為項目近3年新低。單位2018年購入，近6年帳面貶值約592萬元或約25.8%。