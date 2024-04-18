銅鑼灣舊樓底價24億流拍 歷來最大額

金朝陽棄投 憂樓價續跌 是次由仲量聯行負責拍賣，物業位於禮頓道128至138號及希雲街2至30號，地盤面積約13,150方呎，於1959年落成，為一幢11層高商住綜合用途樓宇。資料顯示，項目設有125伙住宅單位及44個地舖。金朝陽擁有該地段約88.79%業權份數。

該集團昨晚發出通告指，公司經審慎考慮本港現時的經濟狀況及房地產市場，尤其是房地產價值可能繼續向下調整後，最終決定不在是次拍賣中作出投標。根據威格斯今年2月29日有關估值報告，項目重建後的市值約21億元，低於強拍底價。

集團又稱，現正探索及評估下一步就該地段擁有權可能採取的不同方案，包括與各註冊擁有人聯絡及訂立私人協議，以購買餘下單位；或向土審處申請延長舉行另一次拍賣的時間，並申請下調底價以與該地段的當前市值一致。

資料顯示，希雲大廈是次強拍出現流拍情況，是同類拍賣歷來第四宗。對上為2022年1月底，尖沙咀柯士甸道132至134號太極大樓以底價8.123億元推拍，惟無人競投下被收回。