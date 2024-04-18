會地銷售額破百億提早達標

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，集團於今年不足4個月售出867伙，售樓金額突破100億元，提早達成全年目標，相信今年可超越去年錄得的約160億元。

他指出，其中，將軍澳日出康城12A期SEASONS PLACE沽568伙，套現約36.2億元。而緊接於周六發售168伙的第12B期PARK SEASONS，截至昨日錄約3,500張入票，超額近20倍，當中有約150組為大手客。

華懋集團西半山大學閣昨再沽一伙，單位為2座5樓A室，實用面積1,584方呎，三房連三套房間隔，以6,250萬元招標售出，呎價約39,457元。據悉，買家為內地用家。

內地客入市取態積極，新藝控股旗下位處坪洲、原屬出租物業的寶翠灣1號，日前售出3伙地下連花園單位，由該類買家大手購入，涉額1,504.47萬元。