何文田新盤688萬起

今起認購 料月內開售 鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀稱，首張價單為「壓軸心動價」，單位集中於中低層，佔約六成伙數折實呎價低於兩萬元。項目將於今日開放示範單位及接受認購登記，預計4月內開售，並透露會有加價空間。

據價單資料，首批單位涵蓋一至三房間隔，一房戶佔44伙，兩房戶及三房戶分別有42伙及29伙，實用面積388至774方呎。項目設有4項付款方法，計及最高18%折扣優惠後，今批單位有8伙售價低於700萬元，最高價則為1,849.3萬元，整批呎價約17,750至23,893元。

該公司銷售副總監吳子謙稱，首批單位最低入場售價及呎價均為6B座2樓C室，實用面積388方呎，一房開放式廚房設計。至於兩房戶及三房戶入場價為999.4萬元及1,501.6萬元，最低呎價分別為18,951元及19,401元。

事實上，朗賢峯第IIB期平均呎價已重返同區8年前水平，對上一個首批單位呎價較低項目，為2016年3月底開價的皓畋，當時折實平均呎價約19,335元。

低過瑜一25% 同站最平 若直接與毗鄰的何文田站瑜一系列各期比較，該項目3個期數於去年3至5月開價，首批平均呎價約24,838至26,718元，反映今次呎價相比約一年前大幅低約19.5至25.2%，亦意味今期是該站上蓋項目中最平的期數。

朗賢峯第IIB期首張價單詳情