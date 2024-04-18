簡訊一覽
●新鴻基地產(00016)獲大股東郭氏家族基金於4月16日在場內以每股平均69.8735元，增持98.5萬股，估計涉資約6,882萬元，其中顯示基金受益人之一的郭基煇持股量由23.92%增至23.95%。
●小鵬汽車(09868)與大眾汽車集團（福士）共同宣布，小鵬與大眾汽車集團簽訂電子電氣架構技術戰略合作框架協議。雙方將基於小鵬最新一代電子電氣架構，聯合開發並將其集成到大眾汽車在內地的電動車平台（CMP）上，預計將從2026年起應用於在內地生產的大眾汽車品牌電動車型。
●保利置業(00119)宣布，於4月8日獲中證監批准旗下上海保利置業擬向合格投資者分期公開發行面值總額不超過50億元人民幣的國內公司債券申請。根據該批覆，上海保利置業可在獲准日起24個月內分期發行公司債券。
●安踏體育(02020)第一季度安踏品牌產品之零售金額（按零售價值計算）錄得中單位數的按年增長；FILA品牌產品錄得高單位數的正增長；所有其他品牌產品（不包括2023年1月1日之後新加入集團的品牌）之零售金額錄得25至30%的正增長。
●陽光保險(06963)公布，今年首季旗下陽光財產保險原保險合同保費收入為124.3億元（人民幣‧下同），按年增18.3%；陽光人壽保險原保險合同保費收入325.63億元，按年增5.4%。
●中國波頓(03318)接獲深圳南山區政府部門的函件，內容有關擬徵收旗下位於深圳市的一幅土地，原因出於公共利益，旨在建設高速鐵路樞紐及相關工程；相關部門提供一份補償建議，當中載列建議的賠償計算方法，但並無列明具體的補償金額。
●日媒報道，日本企業東芝考慮裁減日本國內5,000名員工，相當於當地員工總數的約7%，以加快集團重組進度。
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