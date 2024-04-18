ASML上季收入跌21% 訂單遜預期

全球最大光刻機生產商ASML上季新訂單僅36.11億歐元，按年倒退3.75%，遠差過市場預期。其中，應用於尖端運算晶片、7納米以下製程可謂必備的EUV（極紫外光）產品的新訂單僅6.56億歐元，按年倒退59%。儘管公司維持今年收入指引不變，ASML今年累飆逾70%的股價應聲回吐，周三歐股早段曾急瀉6.38%。

展望本季，ASML預計收入介乎57億至62億歐元，以中間值計算按年跌13.79%，但全年收入指引繼續是與去年相若，可見公司相信下半年會改善。財務總監亦稱，過去兩季新訂單共130億歐元「相當了不起」。

內地生意佔49%新高 市場難免從新訂單金額縮水得出「經濟不明朗、廠商投資轉趨審慎」之類的結論，但ING評論，ASML新訂單一向波動，不必太過在意單季起伏。基金公司Aureus規模20億歐元的歐股組合有5至6%配置在ASML，指AI（人工智能）晶片產能需求正在提升，加上記憶體市況好轉，長線增長前景依然強勁。

ASML今年首季收入52.9億歐元，按年跌21.58%，毛利率為50.98%，均處於公司1月公布的指引範圍內，純利按年跌37.42%至12.24億歐元。

上季業績引人關注的是中國內地佔設備銷售收入比重破紀錄升至49%，可推算為按年飆3.54倍至19.43億歐元。按會計準則，收入向來是交貨或服務履行一刻才入帳，ASML過去每季發布收入指引也是大概知道訂單何時付運，上季內地收入激增不排除背後是當地晶片廠趕忙訂購光刻機，應付荷蘭隨時收緊對華出口管制。