瑞銀調高華今年經濟預測 估增4.9%

中國今年第一季國內生產總值（GDP）增長5.3%，高於市場預期。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤稱，實際GDP按年增速超預期，主要由於出口復甦和服務業增加值增長強於預期，預計第二季GDP按季增長將放緩，但考慮到第一季GDP增長超預期、出口有望走強，將今年實際GDP增速預測由4.6%上調至4.9%。

同時，鑑於出口需求走強和第一季經濟增長超預期，瑞銀將今年出口（以美元計價）預測由之前增長1.2%上調至3.5%，並料淨出口拉動實際GDP增長0.5個百分點。

摩通：難再推刺激措施 摩通則指，內地首季經濟穩健增長，按季增速較去年第4季有所加快，但3月經濟活動相比1至2月顯著放緩，其中工業生產及零售銷售增長均低於預期；又指內地家庭對工作保障和收入前景信心仍然疲弱，經濟結構性失衡持續存在，供需長期失衡導致通縮壓力揮之不去，預期未來幾個季度的實際經濟增長可以持續改善，但名義經濟增長相對疲弱，由於首季經濟增長強於預期，當局再推額外刺激措施可能性較低。

星展銀行（香港）經濟研究部高級經濟師周洪禮亦稱，由於美國需求持續強勁，加上人民幣偏軟，出口貨運量表現出強韌性，故將今年的中國GDP增長預測從4.5%上調至5%；又指全球科技產品周期回升，亦是出口復甦的另一個重要驅動因素。

人幣靠穩 A股漲2% 匯率方面，昨日官方開出的人民幣兌每美元中間價報7.1025，按日上升3點子；在岸人民幣昨日下午4時半收報7.2349，按日升47點子。於昨日傍晚，離岸價曾見7.2485；每百港元兌92.5元人民幣。瑞銀則將年底人民幣匯率預測由7調低到7.1至7.2。

A股方面，滬綜指及深成指昨日同升逾2%，兩市總成交額9,184億元人民幣。中證監表示，調整退市指標目的是加大清理「殭屍空殼」力度，而非針對小型股。

此外，中國啟動2021年來反貪行動首次廣泛調查。消息指中央政府檢查小組已對中國工商銀行（工銀）等內銀、央行和主要監管機構及交易所，展開新反貪檢查，且檢查小組已駐紮在涉及34個實體中的17個，此次檢查也包括非金融實體，將持續3個月。

官媒報道，財政部、國家金融監督管理總局和中國證券監督管理委員會將成為中國反腐敗部門現場檢查的目標。外媒統計，去年有至少130名財務官員和高管受到調查或處罰。

另國統局昨公布，3月份全國城鎮不包括在校生的16至24歲勞動力失業率維持在15.3%不變。

中國經濟增長最新預測