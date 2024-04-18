萬科擬悉售地產物流商

涉普洛斯股權 國企傳接洽 股債再受壓 昔日外界眼中的內房「優等生」萬科企業( 02202 )，在半個月前已失卻千億元（人民幣‧下同）市值A股的光環，即使過去周日由兩大高層現身與8大券商會面，針對近日負面消息解說，但坊間流傳集團賣產償債推測未止，包括最新擬尋求出售旗下地產物流公司普洛斯（GLP）全數股權的消息，惟該企H股股價至今未見反彈，甚至多隻境內債昨日進一步受壓。

萬科早於2018年以約24.54億美元（相當於191.45億港元）的價格購入GLP的21.4%股權，為籌集資金應對債務危機，外媒引述消息指，萬科分別與具廣東省國資背景的粵海控股集團及另一家天津國企的潛在買家接觸，惟尚未達成協議，而萬科沒有就此發表評論。

不過，有時「空穴來風，未必無因」。萬科主席郁亮及總裁祝九勝罕有於周日假期期間臨時舉行投資者交流活動，兼承認「目前萬科的確遇到了階段性經營困難，流動性短期承壓」，市場固然密切關注集團已制訂一籃子降低負債的方案，最終能否順利完成。

惟該企股債受壓的情況昨日重現，H股臨近收市由升轉跌，全日下挫1.29%，收報3.82港元；旗下境內債「22萬科06」及「22萬科04」更曾跌逾12%及9%，收市各跌8.99%及5.21%。

中央傳設公司收購爛尾樓 房企陷困之際，政府紓困或再有重大措施。繼年初推出城市房地產融資協調機制，支持首批納「白名單」房企項目並批出貸款額逾5,200億元之後，消息指中國決策者擬建立一個全國級的房地產平台公司，負責收購各地「爛尾樓」，然後改為保障性住房，再對外出售或出租。

業內人士指，全國級平台公司倘成立，介入收購問題房地產項目，恐遭遇一連串挑戰，如錢從何來、怎樣制訂收購標準、後續如何營運等。

事實上，在「保交樓」的壓力下，深圳市政府在2022年1月特批成立深圳市安居建業投資運營公司，主要按國務院關於防範部分房企風險演變為房地產產業系統性風險、鼓勵國營企業參與中高風險房屋專案併購工作要求的房地產業平穩公司，由人才安居集團、萬科集團、特區建工集團和深業集團共同出資，註冊資本20億元。

安居建業已累計盤活項目19個，操盤、參與監管及服務項目面積超過420萬方米。但知情人士透露，由於該企註冊資金不多，更多是透過「代建代管」方式參與問題項目的開發建設，不太可能採取收併購模式，且類似國資平台的介入，主要目的在於提供信用擔保並撮合融資。換言之，今次以全國級平台公司運作的話，無論資本規模及統一機制可望更直接主導各項事宜。