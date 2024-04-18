英上月通脹3.2%兩年半低

歐洲地區通脹漸見回落，有利在時間上早於其盟友美國減息。其中英國3月消費物價指數（CPI）放緩至兩年半以來最低，按年升3.2%，較2月回落0.2個百分點；按月升0.6%，惟兩者都高於市場預期。扣除能源、食品和煙酒的核心CPI按年升4.2%，雖然也高過預期，但較2月放緩0.3個百分點，按月升0.6%。

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）表示，有強烈的證據表明通脹正在下降，對決策者而言，問題是還需要多少證據去支持減息。他指，美國和歐洲今年的通脹路徑不同，可能導致利率路徑略有不同，並謂「美國由需求主導的通脹，比我們現在看到的要嚴重」。

歐CPI升幅回落 有望降息 英國食品和非酒精飲料價格按年升4%，是2021年11月以來最小升幅。雖然如此，但有分析認為，英國核心通脹「企硬」在4%樓上，通脹或較近期預測的更頑固，故未必會很快迎來減息之日。英鎊兌美元昨日升約0.29%，報1.246；兌港元為9.76算。

歐洲方面，歐元區3月通脹率終值為2.4%，符預期，較2月的2.6%回落。數據公布後歐元匯價反彈，每歐元兌1.0638美元，升0.2%；兌港元為8.33算。

歐洲央行管理委員會委員暨芬蘭央行行長Olli Rehn表示，如果通脹展望令人更有信心回落至2%目標，6月就會減息，惟前提是沒有例如地緣政治緊張等其他衝擊。其後將再視乎最新經濟數據，不會預設一定繼續減息。

歐洲央行行長拉加德亦表示，該行將出人意料地很快減息，而且由於中東地區的緊張局勢，歐央行正在密切關注石油價格。