加國向富人加資本增值稅

加拿大聯邦政府公布新一份財政預算案，當中上調資本增值稅以抵銷社會福利政策的開支，並揚言要協助年輕人進身中產階級。

據報明年約2,850萬加拿大人沒有任何資本增值收入，約300萬人雖然有，但低於25萬加元的門檻不需要繳付該稅，故增加該稅僅針對加國收入排最前列的0.13%富人，另亦有約12%的加拿大企業將面臨更高稅率。

這是逾20年來加國首度調整資本增值稅率，預料在本財政年度可為庫房帶來69億加元收入。該份預算案又將入息稅最高稅率由29%加至33%，據稱是為要確保最富有的人繳納公平份額稅項。加國近年面對人才流失問題，主要原因是樓價高、生活成本相對昂貴，以及工作機會不如鄰國美國般多。

澳洲進破產程序企業新高 加國政府本份預算案為了堵塞人才流失的漏洞，除了向富人開刀外，又調整稅階和免稅額，預料超過2,000萬名中產民眾於2024年平均節省450加元稅款。另外，政府向公寓建設貸款計劃追加150億加元撥款，用於建造至少3萬個單位，以增加房屋供應等。

另一個港人熱門移民地澳洲，其經濟亦出現困難。當地信貸報告機構CreditorWatch數字指出，澳洲企業進入破產第一步程序「外部行政管理」（External administrations）按年升22.1%，創歷史新高。分析指出，主要因為成本壓力、技術員工短缺，以及消費需求下跌所致。

至於澳洲的鄰國新西蘭，今年首季消費物價指數（CPI）按年升4%，符市場預期，屬2021年次季以來最低；前值為升4.7%。雖然通脹放緩，但仍然高於央行目標的2至3%，相信該國短期內難以減息。