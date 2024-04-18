俄黃金儲備破頂 擬撤出口關稅

俄羅斯的黃金儲備正在持續增加，已經創歷史新高，這也使得該國成為這波黃金大牛市大贏家之一。為應對西方的制裁，外媒引述俄羅斯財政部稅收政策部門負責人沃爾科夫表示，該國正在考慮取消黃金出口關稅。

這項措施與俄羅斯政府準備在今年6至12月調高包括黃金的礦業開採稅（MET）有關。事緣早前有消息指，該國今年擬額外課徵150億盧布的黃金開採稅。

美國白宮的統計數據顯示，在烏克蘭戰爭爆發前，黃金一直是俄國第二大出口商品，其中90%流向七大工業國（G7）國家。

現貨金2400關前整固 俄烏開戰後，西方國家啟動對俄制裁，而歐盟執委會於2022年7月宣布，歐盟成員國同意禁止該國黃金進口。及後俄羅斯的黃金出口逐漸轉移，俄羅斯海關數據顯示，阿聯酋已成俄國黃金新貿易中心。

數據又顯示，在2022年2月24日至2023年3月3日期間，阿聯酋進口了75.7噸俄羅斯黃金，價值43億美元，遠高於2021年戰爭爆發前的1.3噸。土耳其和中國是另外兩個大量進口該國黃金的國家。外媒引述向阿聯酋運送大量俄羅斯黃金的人員表示，該國業者一直在以低於全球基準1%左右的價格出售黃金，因此不愁買家。

現貨金價昨在每安士2,400美元前整固，曾報2,394.34美元。