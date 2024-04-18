Apple考慮印尼建廠 減依賴華供應鏈

今年以來股價表現低迷的蘋果公司（Apple Inc.）除了要努力追趕人工智能（AI）潮流外，還面臨供應鏈重組的壓力。Apple行政總裁庫克繼日前表示會加大投資越南後，最新到訪印尼並會見該國政府高層，甚至還透露有意在印尼建廠。此舉亦意味着Apple的供應鏈戰略正面臨重大變化，試圖減少對「中國製造」的依賴。

事實上，過去以中國為主要生產基地的Apple供應鏈，正正是由庫克本人親手打造，亦是該公司多年來的核心戰略之一。庫克靠着與供應商的合作，建立了一條成本低廉、穩定、可靠的產業供應鏈，故而得到「供應鏈大師」外號。然而，隨着中國生產成本上升，加上地緣政治風險日漸升溫，庫克亦不得不改變多年戰略，尋求更多元化的生產基地。

道指早段揚237 再轉反覆 這亦意味着Apple產品的生產成本將會上升，畢竟單一供應鏈才能夠最好地利用資源，更重要的是，Apple本身不會自建工廠，因此庫克口中所謂的「建廠」，實際上是指由供應商到不同地方建廠，並服務Apple。這樣一來，Apple多少也要向供應商讓出部分利潤，以抵銷其建廠成本。

印尼政府官員亦透露，已推出一些政策方便Apple產品零件進口及加工符合標準。另邊廂，微軟行政總裁納德拉會在本月底到印尼訪問，而且政府還試圖邀請英偉達行政總裁黃仁勳。

Apple股價周三早段曾升0.74%，微軟則升1.03%；英偉達跌0.9%。美股3大指數早段反覆，道指曾升237點，報38,036點；標指升26點，報5,077點；納指升91點，報15,957點，惟之後轉勢下行。

Adidas上調全年業績預測 另外，德國運動品牌Adidas公布了首季度初步營運數據，料收入按年增長4%至54.58億歐元；毛利率提高6.4個百分點至51.2%；營業利潤為3.36億歐元。該公司同時上調了全年業績指引，預測撇除匯率後收入增長會達到「高單位數」百分比；營業利潤約7億歐元，顯著高於此前預測的5億歐元。Adidas將於本月底正式發布首季度業績報告。