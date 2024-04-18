聯儲放鷹暗示延遲減息

市場估年內難降多過兩次 高盛憂亞幣貶值潮 美國通脹居高不下，加上經濟仍然有過熱的迹象，聯儲局主席鮑威爾亦不得不承認有機會推遲減息，指近期的數據表明當局可能要更長時間，才有信心開始放寬貨幣政策。美元利率高企亦使得美元匯價保持強勢，安聯首席經濟顧問埃利安直言，各國央行難以應對強勢美元及美息。投資銀行高盛更警告，亞洲貨幣將會迎來一輪貶值潮。

反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，目前市場預期今年內減息多過兩次的機會不足20%，而聯儲局上次議息會議發表的「點陣圖」仍預計今年會減息3次。換言之，無論是聯儲局的立場乃至市場共識，在剛過去的一段短時間內都出現了巨大的轉變，關鍵在於通脹數據回落似乎不及預期。

印度盧比又新低 韓圜危 早在鮑威爾親自落場暗示或將推遲減息之前，已有多位聯儲局官員向市場「放風」，引導市場由「鴿」轉「鷹」。美匯指數周三仍企穩於106附近，一度高見106.44，惟其後略為回吐。主要亞洲貨幣全線走軟，作為目前最受歡迎的新興市場，印度盧比昨日再次刷新歷史新低，兌每美元匯價一度見83.753。

高盛分析師Danny Suwanapruti在一份報告指出，美元走勢正主導亞洲貨幣。亞洲經濟增長率最近幾個月回升，加上整體通脹普遍放緩，宏觀經濟環境本應進一步支持亞洲本國貨幣表現。然而，現時主導宏觀市場的主題卻是聯儲局的貨幣政策路徑，以及貨幣政策對美國利率和美元的影響，因此亞洲貨幣恐會進一步貶值。

高盛認為，目前對聯儲局減息預期推遲，為美元進一步上行打開空間。美元上行之時，韓圜、馬元、印尼盾最為敏感，這些貨幣貶值風險最大。至於剛刷新歷史新低的印度盧比，接下來對美元的敏感度料會降低，貶值風險反而不及其他亞洲貨幣。

著名經濟學家埃利安指出，各國央行正疲於應對不斷升值的美元，又指當美元及美息升得太高，就會衝擊其他經濟體，日本正是其中一例。雖然日本央行已加息並結束負利率政策，但由於息差壓力依然存在，日圓兌每美元正朝着155的關口進發。

日本9月或加息至0.25厘 日圓昨日曾見154.74，相當於每百日圓兌5.061港元。積弱的日圓使得日本3月出口額按年增7.3%，而進口則跌4.9%。前日本央行官員、經濟學家門間一夫估計，繼3月加息後，日本央行或在9月把利率進一步加至0.25厘。

至於同樣面對貨幣貶值風險的南韓，亦注意到危機的苗頭。南韓央行行長李昌鏞表示，近期韓圜的疲軟走勢略顯過頭，針對匯率波動問題，央行隨時準備採取穩定措施，並有足夠的資源這麼做。

美匯指數近月走勢