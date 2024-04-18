天津建發孖展暫超購84倍

此外，市傳尚未有盈利生物科技公司的盛禾生物正進行預路演，集資5,000萬美元（約3.9億港元），中金公司為其獨家保薦人。

印尼家辦或落戶香港 另邊廂，本港近年力吸家族辦公室落戶，最新印尼主要工商團體之一印尼僱主協會代表團稱，當地許多家族辦公室都有意來港投資，並在貿易、投資和企業合作上，與香港有很多合作空間。

至於有意來港投資的印尼企業規模和金額，協會主席Shinta W. Kamdani稱未有確實數字，但預料合作或涉及逾20個領域，包括物流及電子商貿等，指印尼商界普遍看好香港及粵港澳大灣區的投資環境，冀強化香港與印尼經貿關係。

另該協會稱，不認為杜拜「阿里王子」延遲在港成立家族辦公室的爭議是大事，指他們不會只是留意單一事件，形容企業是向前看。