天津建發孖展暫超購84倍
本周暫有3隻新股招股，其中內地建設集團天津建發(02515)今日截飛。市場消息指，截至昨日其孖展認購額約13.38億元，相當於公開發售部分超購84.5倍，亦是3隻股份之中最為火熱的一隻。
出門問問孖展累錄3億
內地人工智能（AI）公司及智能設備製造商出門問問(02438)孖展認購額暫時錄得3.09億元，相當於超額認購7.9倍。出門問問本周五截止認購，招股價介乎3.7至4.1元，每手1,000股，料下周三掛牌。
此外，市傳尚未有盈利生物科技公司的盛禾生物正進行預路演，集資5,000萬美元（約3.9億港元），中金公司為其獨家保薦人。
印尼家辦或落戶香港
另邊廂，本港近年力吸家族辦公室落戶，最新印尼主要工商團體之一印尼僱主協會代表團稱，當地許多家族辦公室都有意來港投資，並在貿易、投資和企業合作上，與香港有很多合作空間。
至於有意來港投資的印尼企業規模和金額，協會主席Shinta W. Kamdani稱未有確實數字，但預料合作或涉及逾20個領域，包括物流及電子商貿等，指印尼商界普遍看好香港及粵港澳大灣區的投資環境，冀強化香港與印尼經貿關係。
另該協會稱，不認為杜拜「阿里王子」延遲在港成立家族辦公室的爭議是大事，指他們不會只是留意單一事件，形容企業是向前看。
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