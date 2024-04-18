產經

恒指微彈 騰訊阿里評級展望負面

港股昨日高低波幅僅160點。（中新社圖片） 港股昨日高低波幅僅160點。（中新社圖片）
港股昨日高低波幅僅160點。（中新社圖片）
國際評級機構惠譽繼日前修訂內地6家國有銀行評級至「負面」後，最新亦將騰訊控股(00700)及阿里巴巴(09988)的長期外幣發行人違約評級展望，由「穩定」下調至「負面」，指是考慮到騰訊和阿里業務集中在內地，加上政府對行業的監管和干預較高，兩企的潛在信用質量不應超過主權信用質量。事實上，惠譽早前已將中國主權評級展望由「穩定」調整至「負面」。騰訊及阿里股價昨收跌0.33%及0.65%，報300.8元及68元。
沽空額187億 縮三成
不過，滙豐研究最新給予騰訊的遊戲業務正面評級，稱受惠戰略調整及《鬥破蒼穹手遊》、《穿越火線》等遊戲的貢獻，相關業務收入首季料錄增長，且復甦步入正軌，目標價維持385元。
美團(03690)方面，另一評級機構標準普爾昨將其評級展望，由「穩定」升至「正面」，長期發行人信貸評級維持在「BBB」。
標普解釋，上述調整是因為留意到美團快速縮窄旗下社區電商平台「美團優選」的虧損，降低到店激勵佔收入的比例，因而有望提高公司盈利能力和現金流，並預料美團未來12至24個月除息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）增速快過預期。美團股價昨跌1.16%，收報97.55元。
至於即日市況，港股昨日好淡爭持，全日高低波幅僅160點，最終結束4日跌浪，收市微升兩點，報16,251點，惟成交金額按日縮逾13%至991億元。北水淨流入規模亦降至逾3星期最少，金額為11.46億元，惟連續13日淨流入648.92億元。大市全日沽空金額逾187億元，按日少31%。
國企改革股前景看俏
俗稱「大摩」的摩根士丹利則發表中國市場報告，重申恒指及國指於基本情境之下，今年底目標預測為16,000點及5,450點。
大摩又稱，新「國九條」鼓勵上市公司派發更多股息並提高股東回報，國企改革股可望受惠，並列舉中國石油(00857)、中國海洋石油(00883)、中國電信(00728)、中國鐵建(01186)等為今年中國國企改革投資主題股份名單。中石油及中海油股價昨跌1.32%及0.94%，報7.43元及18.82元；中電信則升3.67%，收報4.52元。
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