恒指微彈 騰訊阿里評級展望負面

沽空額187億 縮三成 不過，滙豐研究最新給予騰訊的遊戲業務正面評級，稱受惠戰略調整及《鬥破蒼穹手遊》、《穿越火線》等遊戲的貢獻，相關業務收入首季料錄增長，且復甦步入正軌，目標價維持385元。

標普解釋，上述調整是因為留意到美團快速縮窄旗下社區電商平台「美團優選」的虧損，降低到店激勵佔收入的比例，因而有望提高公司盈利能力和現金流，並預料美團未來12至24個月除息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）增速快過預期。美團股價昨跌1.16%，收報97.55元。

至於即日市況，港股昨日好淡爭持，全日高低波幅僅160點，最終結束4日跌浪，收市微升兩點，報16,251點，惟成交金額按日縮逾13%至991億元。北水淨流入規模亦降至逾3星期最少，金額為11.46億元，惟連續13日淨流入648.92億元。大市全日沽空金額逾187億元，按日少31%。

國企改革股前景看俏 俗稱「大摩」的摩根士丹利則發表中國市場報告，重申恒指及國指於基本情境之下，今年底目標預測為16,000點及5,450點。

恒指年內表現反覆