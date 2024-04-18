大銀行傳收緊樓按現金回贈

市場昨日傳出有大型銀行收緊樓按現金回贈，除按揭保險個案，其餘一般新買賣按揭、轉按或加按申請將不提供現金回贈。中原按揭董事總經理王美鳳謂，由於大型銀行調整具指標性，相信將有其他銀行跟隨削減按揭現金回贈，減低資金成本負擔。

拆息高企 增成本負擔 經絡按揭轉介首席副總裁曹德明亦稱，政府撤辣後樓市交投雖回升，但樓價仍處於低位整固階段，加上現時一個月銀行同業拆息超過半年徘徊4厘以上水平（昨日報4.28714厘），拆息持續處於高水平，超過現時一般新做按息的4.125厘，而銀行未有調整最優惠利率，使按揭業務資金成本一直高企。

他續指，基於成本及邊際利潤，風險管理等因素考量，大型銀行以服務質素與市場競爭，料其他銀行或因應自身條件而改變其按揭業務策略，但現時仍有部分中小型銀行為特定優質或大碼客戶提供現金回贈，建議客戶可貨比三家，選擇較多優惠的銀行承做按揭。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，本港經濟仍然疲弱，導致貸款需求減少，加上企業貸款壞帳率上升，因此銀行對商業貸款更為審慎。另外，市場對於今年減息預期進一步延後，資金成本仍然偏高，住宅按揭貸款邊際利潤微薄，因此影響銀行對於按揭業務態度。

惟他預計，即使銀行回贈「清零」，對樓市實質影響不大，建議上車或轉按人士需要趁其他銀行未調整優惠，盡早提交按揭申請表鎖定現金回贈。

投行摩根士丹利認為新世界發展並不是主要受益者，皆因該股在本港樓市的敞口較小，其本港住宅發展業務佔集團總體資產價值比率約15%，低於同業平均的29%，加上土地成本高昂，導致利潤率前景疲弱，料該股本港物業開發項目的息稅前利潤率僅約10%；又指該股的派息資金來源不確定，且股息率低於同業，故將其目標價10元下調至8元，重申「減持」評級。