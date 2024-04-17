輪商精選：博港交所反彈留意22955
輪證資金流方面，港交所好倉周一錄得約120萬元淨流入，即市資金流顯示，昨日午後好倉資金流進一步增加。
友邦54215淡友之選
如投資者認為正股有望回升，可留意港交所認購證22955，行使價270.2元，實際槓桿9.5倍，9月23日到期。如部署追沽可留意港交所認沽證21828，行使價215.15元，實際槓桿11.7倍，6月11日到期。
友邦股價連跌第7日，14天相對強弱指數（RSI）低於25，技術上出現超賣。輪證資金流方面，近日輪場投資者傾向吸納好倉捕捉正股回升。友邦好倉周一再錄約600萬元淨流入，過去4日累計淨流入約2,800萬元。
如投資者欲趁低吸納好倉可參考友邦認購證24162，行使價64.05元，實際槓桿9.1倍，9月24日到期。淡倉部署方面，可留意友邦熊證54215，收回價59元，實際槓桿3.4倍。
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