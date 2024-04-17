未補價成交：恆安邨減17%僅賣190萬
資助房屋未補價第二市場交投續旺，惟樓價缺乏反彈力，馬鞍山公屋恆安邨再錄「一字頭」成交，屋邨實用面積約443方呎單位，減價近兩成，僅以190萬元售出，較市價低約5%。
世紀21奇豐莊瑞生指出，單位為恆月樓中層3室，業主原以230萬元未補價放售，最後調減40萬元易手，減幅約17.4%，成交呎價約4,289元。
富榮兩房4球有找
中原黎宗文稱，大圍居屋美柏苑中層4室兩房戶，減價30萬元，第二市場成交價450萬元，呎價約10,090元，新買家為白居二客。
市區居屋劈價後亦有承接，世紀21聯誠謝寶昭稱，藍田鯉安苑F座高層2室，實用面積約516方呎，累減94萬元，以486萬元售出，呎價約9,419元。世紀21家天下黎振傑指出，旺角富榮花園9座低層E室，屬海景兩房戶，成交價398萬元，呎價約9,234元。
此外，房屋委員會資料顯示，4月未補價第二市場成交暫錄29宗，按月回落約47.3%，料數字仍未反映實際成交情況。而上月全月經修訂後同類交投錄402宗，較2月勁升逾一倍，創一年高位。
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