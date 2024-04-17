駱駝漆大廈地舖售1.5億
本港舖位買賣轉活，鄧成波家族再沽售物業，以1.5億元沽出觀塘開源道62號駱駝漆大廈部分地舖，成交呎價逾7萬元。
上述為駱駝漆大廈第一座地下A1及A2號舖，於上月登記易手。資料顯示，該舖建築面積約2,126方呎。今年初，該批物業連同第二座及第三座部分舖位，以及同區駱駝漆中心全幢標售，當時涉資共約16億元。
興勝1.48億沽佐敦舖
興勝創建(00896)旗下的佐敦官涌街38號The Austine Place全部地下1至3號及5號，以及一樓5號商舖，以1.488億元售出，成交日期為今年7月25日或之前。該批物業總可出售面積約7,856方呎，據了解，該批舖位於去年9月曾以約2.2億元放售，最新成交價低約7,120萬元，差幅約32.4%。
另外，中原（工商舖）馬健邦表示，荃灣大涌道8號TCL工業中心10樓16室，減價約18%，以約288萬元連租約售出，成交呎價約3,655元。原業主去年3月購入，帳面獲利約4.2萬元，惟扣除使費後，實屬平手離場。
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