駱駝漆大廈地舖售1.5億

本港舖位買賣轉活，鄧成波家族再沽售物業，以1.5億元沽出觀塘開源道62號駱駝漆大廈部分地舖，成交呎價逾7萬元。

上述為駱駝漆大廈第一座地下A1及A2號舖，於上月登記易手。資料顯示，該舖建築面積約2,126方呎。今年初，該批物業連同第二座及第三座部分舖位，以及同區駱駝漆中心全幢標售，當時涉資共約16億元。