二手劈價：凱旋門內地業主蝕3球

撤辣後樓市強勢僅曇花一現，九龍站凱旋門有內地背景業主劈價沽出兩房戶，不足6年半慘蝕「3球」，做價僅約1,300萬元，更創屋苑同戶型8年新低。

消息稱，上址為朝日閣低層D室，實用面積約513方呎，上月才以原購入價約1,600萬元放售，終速減300萬元售出，成交呎價約25,341元。該名業主於2017年12月買入單位，樓價蒸發約18.8%。

資料顯示，該座一個樓層稍高的同室單位，上月才以1,555萬元售出，反映今次成交短時間大幅跌價約255萬元。而項目對上兩房戶做價低位要追溯至2016年4月，當時售價約1,200萬元。

荃景415萬易手 貶21% 事實上，近年入市的業主損手百萬元實屬等閒。美聯鍾家豪表示，荃灣荃景花園4座中層E室，實用面積約362方呎，兩房間隔，累減約75萬元，以約415萬元易手，呎價約11,464元。原業主持貨6年多帳面蝕讓約115萬元，蝕幅約21.7%。

半新盤蝕讓頻頻，該行羅定康指出，將軍澳嘉悅2座中層C室一房戶，實用面積約372方呎，以540萬元售出，呎價約14,516元。單位網上初步估價約649萬元，是次售價較估價大幅低約16.8%。至於單位2020年2月購入價約653萬元，4年多貶值約113萬元或約17.3%。

中原葉津榮表示，屯門豐連2座高層H室開放式戶，實用面積約253方呎，成交價318萬元，呎價約12,569元。原業主持貨逾4年半帳面損失約97萬元，單位跌價約23.4%。

美聯楊浩然稱，大埔白石角嘉熙9座中層F室兩房戶，以700萬元獲承接，呎價約14,141元，較2019年買入價大幅低約103.8萬元。