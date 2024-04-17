PARK SEASONS加推 周六發售168伙
鐵路盤排隊開售，會德豐地產的將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，昨日加推價單2號，提供78伙，折實平均呎價約15,039元，較首張價單高約3.8%。發展商指，新一批單位依坐向及景觀而定，屬原價加推。項目落實於周六首輪發售168伙，折實價454.1萬元起。
會德豐地產主席梁志堅認為，現時息口已見頂，料樓價平穩向上。該公司副主席兼常務董事黃光耀指，加推單位包括20伙一房戶及58伙兩房戶，折實價478.3萬至773.3萬元，折實呎價14,552起。
明雋獲大手客購6戶
佳明集團控股(01271)鄰近港鐵土瓜灣站的明雋，昨獲大手買家斥3,817萬元連購最後6伙。集團營業及市務總監馮倩平稱，單位實用面積由207至259方呎，成交價485萬至802.9萬元，當中3伙連天台戶皆以呎價31,000元售出，屬土瓜灣區新高。大手買家來自將軍澳區，購入單位投資。同系青衣明翹匯以1,545.9萬元沽三房戶，呎價約19,156元。
凱和山周末賣150伙
路勁地產及深圳控股(00604)合作的屯門掃管笏凱和山獲批入伙紙，料短期內開放現樓供參觀。項目將於本周六推售150伙，當中136伙以價單出售，折實價333.9萬元起，另外有14伙特色戶以招標發售。
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