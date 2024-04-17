PARK SEASONS加推 周六發售168伙

鐵路盤排隊開售，會德豐地產的將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，昨日加推價單2號，提供78伙，折實平均呎價約15,039元，較首張價單高約3.8%。發展商指，新一批單位依坐向及景觀而定，屬原價加推。項目落實於周六首輪發售168伙，折實價454.1萬元起。

會德豐地產主席梁志堅認為，現時息口已見頂，料樓價平穩向上。該公司副主席兼常務董事黃光耀指，加推單位包括20伙一房戶及58伙兩房戶，折實價478.3萬至773.3萬元，折實呎價14,552起。