產經

九龍新盤釀搶客戰

梁淑儀指，朗賢峯至今已接獲近萬個查詢，市場反應不俗。 梁淑儀指，朗賢峯至今已接獲近萬個查詢，市場反應不俗。
梁淑儀指，朗賢峯至今已接獲近萬個查詢，市場反應不俗。
朗賢峯今開價 高臨上載樓書
九龍區醞釀新盤搶客戰。鷹君(00041)的何文田站朗賢峯示範單位於昨日曝光，並部署今日公布首張價單。資本策略地產(00497)鄰近港鐵佐敦站的高臨，亦上載樓書至一手住宅銷售網，主打兩房戶佔供應逾半。
朗賢峯示範單位曝光
鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀稱，朗賢峯分兩期發展，第IIA期單位傾向招標形式發售，首張價單單位集中第IIB期，並提供不少於115伙，定價參考九龍區豪宅，有機會於月內開售。
項目昨開放第IIA期1座7樓A室無改動示範戶，實用面積998方呎，三房一套間隔，單位層與層之間有約3.3米，浴室及廚房用料和設計融合日系和北歐風格。
資本策略地產執行董事何樂輝指，高臨很大機會本周開價，示範單位短期內開放，料月內開售。項目基座9層為商業及零售樓面，而12樓起為住宅樓層，約一半單位擁維港海景。發展商透露，首張價單涉約52伙，定價參考九龍站住宅。
天璽‧海單日連沽4戶
該公司副常務董事（住宅銷售）畢子鴻稱，項目提供259伙單位，實用面積232至1,589方呎。主打兩房戶佔137伙，實用面積374至423方呎。而一房及三房戶分別有64伙及43伙，另有15伙特色戶。項目預計關鍵日期為2025年12月31日。
新鴻基地產(00016)的啟德天璽‧海昨連沽4宗，單日吸金逾1.96億元。同系昨發售12伙的大埔白石角雲滙第2期，悉數沽出並套現逾8,963萬元。恒基地產(00012)等6大發展商合作發展的啟德天瀧，昨招標沽出3伙，共涉9,927萬元，其中兩伙相鄰戶由同一組買家購入。
同區澐璟昨修訂價單，將15個兩房戶定價上調2%及2.5%，並新增一按計劃。項目周六賣135伙，52伙以價單出售。香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast昨沽3伙。
朗賢峯三房無改動示範單位，客飯廳佔逾250方呎。朗賢峯三房無改動示範單位，客飯廳佔逾250方呎。
朗賢峯三房無改動示範單位，客飯廳佔逾250方呎。
何樂輝（左）表示，高臨會與內地代理合作展開推廣，正籌備多場內地路演。何樂輝（左）表示，高臨會與內地代理合作展開推廣，正籌備多場內地路演。
何樂輝（左）表示，高臨會與內地代理合作展開推廣，正籌備多場內地路演。
高臨平面圖高臨平面圖
高臨平面圖
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