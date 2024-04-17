九龍新盤釀搶客戰

朗賢峯示範單位曝光 鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀稱，朗賢峯分兩期發展，第IIA期單位傾向招標形式發售，首張價單單位集中第IIB期，並提供不少於115伙，定價參考九龍區豪宅，有機會於月內開售。

項目昨開放第IIA期1座7樓A室無改動示範戶，實用面積998方呎，三房一套間隔，單位層與層之間有約3.3米，浴室及廚房用料和設計融合日系和北歐風格。

資本策略地產執行董事何樂輝指，高臨很大機會本周開價，示範單位短期內開放，料月內開售。項目基座9層為商業及零售樓面，而12樓起為住宅樓層，約一半單位擁維港海景。發展商透露，首張價單涉約52伙，定價參考九龍站住宅。

天璽‧海單日連沽4戶 該公司副常務董事（住宅銷售）畢子鴻稱，項目提供259伙單位，實用面積232至1,589方呎。主打兩房戶佔137伙，實用面積374至423方呎。而一房及三房戶分別有64伙及43伙，另有15伙特色戶。項目預計關鍵日期為2025年12月31日。

同區澐璟昨修訂價單，將15個兩房戶定價上調2%及2.5%，並新增一按計劃。項目周六賣135伙，52伙以價單出售。香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast昨沽3伙。

朗賢峯三房無改動示範單位，客飯廳佔逾250方呎。 何樂輝（左）表示，高臨會與內地代理合作展開推廣，正籌備多場內地路演。 高臨平面圖