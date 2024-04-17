簡訊一覽
●北京控股(00392)已於上周五完成發行2024年度第一期中期票據，發行金額為20億元（人民幣‧下同），期限為10年，於2034年4月到期，票面利率為每年2.82厘，將用於減債；另旗下燕京啤酒截至去年底的年度純利6.45億元，按年升83%。
●金蝶國際(00268)截至今年3月底止，旗下金蝶雲訂閱服務（ARR）年經常性收入約29.8億元人民幣，按年增約28%。
●新華保險(01336)今年首季累計原保險保費收入571.92億元人民幣，按年跌11.7%。
●中國電力(02380)3月合併總售電量為1,054.56萬兆瓦時，按年升25.31%；首季合併總售電量2,997萬兆瓦時，按年增31.99%。
●山高新能源(01250)今年2月發電量約40.9萬兆瓦時，按年增4.8%；首兩個月累計總發電量約88.97萬兆瓦時，按年增10.6%。
●石四藥(02005)今年首季營業額按年增2.9%至約17.99億元；毛利增2.3%至約10.31億元；毛利率為57.3%，按年跌0.3個百分點；純利按年增加約14.6%至約4.16億元。.
●中遠海運港口(01199)3月份總吞吐量（不包括青島港國際）按年升6.3%，海外碼頭吞吐量按年增5.7%，整體中國碼頭（不包括青島港國際）吞吐量按年增長6.6%；今年首季的總吞吐量（不包括青島港國際）按年增9.2%，海外碼頭吞吐量按年增5%，整體中國碼頭（不包括青島港國際）吞吐量按年增長11.3%。
●國家發改委宣布，自今晨起內地汽、柴油價格（標準品）每噸分別提高200元人民幣及195元人民幣。另據報俄羅斯4月第二周的海運原油出口飆升至11個月以來的最高水平，所有主要港口的流量均接近峰值。
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