戶戶送金融顧問公司訂單最多

雖然新冠疫情已過去，但外賣送餐的需求仍然存在，且外賣平台的服務已由餐飲擴展至日常用消費品，繼續服務一批已養成網絡購物習慣的客戶。昨日外送服務平台戶戶送（Deliveroo）公布企業版Deliveroo for Work（DfW）於過去一個季度的訂單數據。在眾多企業客戶中，專業服務業的客戶如金融服務公司及顧問公司為員工訂購的外送訂單，包括戶戶送的餐廳和「戶戶超市」為最多，而健康食品更於聖誕及元旦假期後的訂單數量劇增。

上季健康餐飲外賣雙倍增 DfW透過為公司提供企業戶口，讓其員工在工作時也能享受戶戶送服務。聖誕及元旦節日後，戶戶送發現營養豐富和健康餐飲的企業訂單有明顯增長。與去年底相比，企業於今年1月對於健康食品的訂單大幅增加近100%。

此外，DfW今年第一季的訂單數據顯示，健康食品訂單錄近雙倍增長，反映企業和員工正在尋求更健康的用餐選擇。在金融服務公司及顧問公司中，提供營養膳食的餐廳成為眾中之選，證明這選擇不僅是假期後的單次遞升，更反映人們開始於該季持續地追求健康飲食。

戶戶送企業版餐飲訂單持續增長，印證了戶戶送與企業客戶的合作夥伴關係，確保其員工能享用更健康及富營養的膳食，促進員工的身心發展。