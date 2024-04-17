港分紅保單僅38%達預期回報

一項調查顯示，本港保險市場上只有不足四成數據可達預期回報，而且保險公司之間的紅利實現率表現參差，評分差距大。

保險評分平台10Life分析19間保險公司約640款分紅產品（包括儲蓄保險及年金等），發現坊間保險代理於銷售分紅保單時，不時以高回報作招徠，當中涉及非保證回報，但實際派發金額一直欠缺透明。

研究發現，按保單生效期6至10年以上的紅利實現率計，中銀人壽公司紅利實現評分最高達9.7分，紅利實現率均值達95%。其次AXA安盛及友邦香港則達9.6分，紅利實現率均值分別達95%及93%，並列第二。中國人壽則達9.5分排第三，紅利實現率均值達九成。恒生保險則「包尾」僅5.8分，紅利實現率均值為72%。紅利實現率達到100%或以上，表示保險公司能實現當初的銷售預期，即實際派發的金額至少達到或超過銷售建議書所述的非保證回報。

紅利實現率表現參差 團隊收集3,290個數據，有1,260個數據完全實現預期回報，即38%數據能達到或超出非保證回報。分析同時發現，有保險公司的紅利實現率數據差距十分闊，介乎8至788%，反映其表現不穩定。有見及此，保監處（保監局前身）要求保險公司由2017年起披露紅利實現率，適用於由2010年起，及於最近5年內曾發出新保單的分紅產品，以顯示非保證回報的表現。

10Life行政總裁倫沛然表示，雖然保險公司提供紅利實現率數據予消費者，但更新時間不一，呈現方式複雜，大量數據亦令一般市民難以理解。故此團隊整合數據並為各保險公司評分。倫認為，雖然部分產品紅利實現率均值較高，但實際各分紅產品的預期回報率（IRR）有分高低，非保證回報下亦有各種紅利派發方式和按不同時段派發，始終存在不確定性，受市況波動、公司投資表現及分紅政策影響，要持續地實現接近100%紅利實現率實不容易，並非所有分紅產品都符合預期回報且表現穩定，消費者投保時應認真了解。

業界籲先比較產品IRR 10Life聯合創始人及首席市務總監潘嘉欣補充，部分保險產品如儲蓄保，會隨供款年期增加其非保證回報紅利。倫沛然建議，投資者可根據自己風險及投資年期，選定特定類型保險產品，然後比較不同公司轄下該類產品的IRR，最後才比較其紅利實現率，選取適合的產品。

保險公司紅利實現評分