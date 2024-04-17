港營商景氣跌最甘

大灣區創11季新高 廣州深圳齊向好 渣打銀行公布今年首季「渣打大灣區營商景氣指數（GBAI）」，顯示營商活動的「現狀指數」由去年第四季的51.4升至今年第一季的54.3，創11個季度以來最高分數。不過，香港卻未能分享大灣區其他城市景氣改善的情緒，在各城市子指數中按季跌幅最大，是唯一指數低於50的盛衰分界線城市，反映香港企業對營商環境看法悲觀。

調查由渣打等在今年2月進行，香港首季的城市營商現狀及預期子指數分別錄43.3及44.2，按季挫6.7點及4.8點。調查機構指出，港企對營商環境較悲觀，主要受外圍利率高企影響，港元隨美元強勢導致本地消費力外流，進出口貿易亦受拖累，相信情況僅屬周期性因素，若美國一如預期減息，將明顯支持本地出口及消費。

渣打：待美減息撐港經濟 渣打大中華區高級經濟師劉健恆補充，美國上月就業數據較預期好，該行預期聯儲局或延後至今年7月開始減息，並將全年減息3至4次的預測，下調至兩次，屆時將對本港經濟，包括鼓勵企業借貸或市民消費等提供支持；又指調查時機未能完全反映財政預算案所推出的政策利好因素。

劉氏強調，短期企業信心降低，不等於城市的競爭力減少或定位改變，重申香港在金融服務及專業服務的競爭力仍得以維持。但目前難言營商環境何時會持續地改善，地緣政治等不明朗因素，將令企業對前景保持審慎。

廣州和深圳的現狀指數則分別升至57.1和55.9，劉指，首季內地出台經濟政策有待反映，加上估計中國人民銀行有機會開展新一輪減息降準，相信未來數季的營商氣氛將有較明顯改善。

金融專業服務失守盛衰線 行業分類指數方面，「製造和貿易」為54.7，上升3.2點；「零售和批發」報53.9，上升3.4點；以及「創新和技術」報57.8，上升3.2點，行業營商現狀指數按季錄得改善，「創新和技術」更連續3個季度位居榜首。反觀，「金融服務」重挫10.2點見42.4，「專業服務」下跌5.2點見45.6，均跌破50的盛衰分界線。

劉健恆稱，整個大灣區今年開局平穩，但整體「預期指數」保持在54，與去年第四季的54.1基本持平，表明營商情緒依然審慎；由於目前的復甦勢頭仍顯脆弱，他認為當局有更多政策支援空間，以繼續縮小產出缺口和消除通縮預期。

調查同時關注大灣區企業目前從事跨境電商或線上銷售業務的情況及其未來計劃。共有44.6%的受訪者表示有從事線上業務，當中一半以上的受訪者表示線上銷售佔其整體銷售的21至40%。在已從事跨境線上業務的受訪者中，其前3大買家分布地區來自中國（86.4%）、亞洲其他地區（42.2%，包括日本和南韓）和美國（32.9%）。

劉健恆稱，難言本港營商環境何時會改善。 首季渣打GBAI城市營商子指數