英失業率升至4.2% 鎊匯創近半年低

英國昨公布的一連串就業數據好壞參差，英鎊兌美元匯價周二曾見1.2409，下試去年11月低位，折合兌港元見9.71算。不過，英鎊之後一度收復部分失地，兌美元回升至1.2438。數據公布後，市場稍為縮減對英倫銀行減息的預期。分析預期，該國今日公布3月消費物價指數（CPI）及生產物價指數（PPI），鎊匯後市將更為波動。

2月工資漲6%超預期 失業率方面，英國國家統計局（ONS）公布，按國際勞工組織（ILO）標準計算，經季節調整後，截至2月底止3個月的失業率升至4.2%，創2023年8月以來新高，差過預期的4%。截至2月底止的3個月內，企業裁員率上升至每千名員工有3.9人，較一年前的3.1人有所增加。

至於期內撇除花紅的平均工資按年增長6%，高於預期的5.8%，前值為升6.1%。另3月申領失業救濟金人數按月續增1.09萬人，好過市場預期的升1.72萬人，前值增幅則由1.68萬人大幅向下修訂至約4,100人。

歐元區經季調貿盈收窄 英國稅務海關總署的數據顯示，3月就業人數少6.7萬人，至3,030萬人，是截至2020年11月疫情最嚴重時期的季度以來最大跌幅，惟數字屬初步估計。

另邊廂，歐洲央行管理委員會委員兼芬蘭央行行長雷恩（Olli Rehn）表示，若果6月份的宏觀經濟評估確認局內通脹表現貼近歐洲央行的目標，如是者他們或會在6月下調指標利率。

此外，歐洲統計局公布，未經季調之歐元區2月出口按年升0.3%，進口按年跌8.4%，貿易順差236億歐元；經季調後，歐元區2月出口按月跌0.2%，進口按月升4.2%，貿易順差收窄至179億歐元，惟遜市場預期的順差218億歐元，前值順差由281億歐元向下修訂為271億歐元。