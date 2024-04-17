花旗估金價最快半年闖三千關

儘管美元表現繼續強勢，但傳統上與美元走勢相反的黃金，卻仍然受到各方追捧。花旗集團估計，未來6至18個月內，黃金價格有機會上試每安士3,000美元。該行的分析員Aakash Doshi等在近期發表的研究報告中，更把今年平均金價預測上調至2,350美元，明年預測更大幅提高40%至2,875美元。

滬期交所增保證金比例 近期金價上漲的部分原因，是中東地區的地緣政治緊張局勢升級，使得避險需求增加。長遠而言，投資者的資金繼續流入黃金，各國央行加碼買金亦是推動金價的動力。值得留意的是，近期走勢顯示金價似乎已開始對美元匯價、美國利率的走勢「免疫」，未有受到強勢美元的影響。

現貨金價昨日表現反覆，早段曾微升0.28%至2,389.39美元，其後轉跌0.53%至2,370.59美元。紐約期金6月合約一度升至2,408.5美元，惟其後轉勢回吐。目前黃金期貨仍處於「正價差」狀態，即距離結算日愈遠的黃金期貨合約愈貴，某程度上亦反映市場看好未來金價。

對於近期大宗商品市場波動，上海期貨交易所表示，自4月17日收市結算時起，黃金、白銀期貨合約漲跌停板幅度從原來的6%調整為8%，套期保值交易（即對沖交易）保證金比例調整上調一個百分點至9%，投機交易保證金比例亦增加一個百分點至10%。