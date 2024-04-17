美銀去季少賺19% 淨息差收入降

由於美國國債孳息率高企，使得美國各大零售銀行業務都不得不上調存款利息，淨息差收入（NII）見頂成為拖累表現的主因。美國銀行（BofA）公布了今年首季業績，期內NII按年跌2.87%至140.32億美元，而整體收入亦按年跌1.67%至258.18億美元；純利減少19.77%至61.42億美元。

儘管零售銀行業務表現平平，但美銀行政總裁Brian Moynihan仍特別強調，財富管理業務團隊取得了破紀錄的收入；投資銀行業務也開始出現反彈。

大摩投行生意多16% 美銀又透露，期內因為美國聯邦存款保險公司（FDIC）收取的特別評估費用，產生了約3億美元的額外開支。該費用是由於FDIC就此前硅谷銀行（SVB）、Signature Bank相繼倒閉後，對美國各大銀行徵收的額外費用。

相比起美銀，以投行及資產管理財務為主的摩根士丹利表現更佳，畢竟該行對於NII的依賴更少，而且上季美國股市表現相當不俗，帶動了與資本市場相關的各項業務。大摩上季收入按年增長4.26%至151.36億美元；純利按年升14.49%至34.12億美元。

大摩上季投行業務收入按年升16.03%至14.47億美元；整體機構證券業務收入亦增長3.22%。該行表明，該部分收入的增長來自各個業務線的強勁表現，包括股票、承銷等，但顧問業務部分有所下滑，可能與首次公開招股（IPO）活動仍然相對低迷有關。