瑞銀料美息明年衝上6.5厘 道指高開257點

美國近期的經濟數據反映增長仍然強勁，通脹依然高企。瑞銀投資銀行認為，這導致美國有進一步加息的可能，明年聯邦基金利率上限甚至有可能提高至6.5厘。美股周二早段個別發展，道指升257點，報37,992點；標指跌14點，報5,047點；納指曾跌29點，報15,855點。

瑞銀認為，現時通脹未能降至聯儲局目標的機率愈來愈大，未來可能刺激聯儲局重新轉向加息，並引發債券和股票的大幅拋售。該行在一份報告中提到︰「如果經濟擴張保持彈性，通脹率維持在2.5%或更高，那麼聯邦公開市場委員會（FOMC）將面臨明年初再次加息的真正風險。」投資者正處於擔心經濟可能過熱的早期階段，在高通脹情況下，預計債券將遭到拋售，信貸息差將擴大。

強生調高全年收入指引 不過，買方機構卻似乎仍對市場前景比較樂觀。美國銀行於4月份的月度基金經理調查顯示，多數基金經理都增加了對股票和大宗商品的配置，並拋售了債券。

企業消息方面，道指最大權重成分股聯合健康公布了首季業績，期內收入按年增長8.55%至997.96億美元，列帳股東應佔虧損14.09億美元；惟撇除非經營項目後的經調整純利按年增長8.92%至64.3億美元。該公司亦維持全年經調整每股盈利27.5至28美元的預測不變，其股價早段曾升7.65%。

強生（JNJ）亦公布首季業績，期內收入213.83億美元，按年升2.34%；經調整純利按年增長3.78%至65.8億美元。該公司亦略為提高了全年業績指引，把2024年經營收入增幅預測中位數上調0.3個百分點至5.8%；而經調整的每股經營溢利增長亦上調0.3個百分點，達到7.7%。強生股價早段曾跌1.7%。

IMF估今年全球經濟增3.2% 另外，美國3月新屋動工單位以年率計為132.1萬間，按月減14.7%，差過市場預期；同月建築批核以年率計為145.8萬間，按月跌4.3%，同樣遜預期。

國際貨幣基金組織（IMF）上調今年全球經濟增長預測0.1個百分點至3.2%，原因是把美國今年增長預測提高0.6個百分點至2.7%，而中國維持4.6%，英國、歐元區分別被下調至0.5%及0.8%。2025年全球增長維持3.2%。